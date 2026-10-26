Michelle Carvalho sigue sorprendiendo con su cambio físico: compartió nueva foto y enigmático mensaje

Michelle Carvalho sigue dando que hablar en redes sociales con su cambio físico. La modelo brasileña publicó nuevas fotografías en Instagram para mostrar los resultados de su transformación física y explicó cómo ha enfrentado esta etapa.

A través de sus redes sociales, la exchica reality recordó que hace tres meses decidió incorporar más actividad física a su rutina.

«Hace 3 meses les conté que había decidido sumar actividad física a mi día a día. Mi salud mental va por un buen camino y era momento de enfocarme en mi cuerpo e imagen», escribió en un publicación en su cuenta de Instagram.

Michelle Carvalho también destacó que ha intentado disfrutar cada etapa del proceso. En ese sentido, aseguró que ha buscado mantener un equilibrio mientras avanza hacia sus objetivos.

«No me he presionado durante el proceso, he hecho cada cosa feliz y a su tiempo disfrutando el trayecto pero con un objetivo claro», mencionó.

El curioso mensaje de Michelle Carvalho

La publicación de la brasileña no solo llamó la atención por los kilos que ha perdido. Resulta que la exchica reality dejó una frase que despertó las dudas de sus seguidores sobre una posible novedad para los próximos meses.

«Probablemente en el verano nos volvamos a encontrar… ahí se las dejo», indicó Michelle Carvalho sin entregar más detalles sobre a qué se refería.

Como era de esperarse, la publicación de la exchica reality generó múltiples reacciones.

«Me inspiras, grande Michelle»; «Siempre has sido hermosa, pero ahora te pasaste»; «orgullo por tus logros»; «Michelle estoy empezando el mismo proceso que tu», fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el post.

Por otro lado, a comienzos de octubre, Michelle Carvalho reveló que tenía una meta específica para su transformación: llegar a los 75 kilos.

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