Michelle Carvalho sorprende a sus seguidores con su gran cambio físico: «Llegué a la meta chicos»

Michelle Carvalho nuevamente sorprendió a sus seguidores tras mostrar parte del proceso de cambio físico que ha vivido durante los últimos meses.

La brasileña utilizó su cuenta de TikTok para compartir un registro en el que apareció con un conjunto deportivo de color celeste. Sin embargo, más que su look, fue una inesperada broma sobre su peso la que terminó llamando la atención.

Resulta que en primera instancia, Michelle Carvalho se ocultó detrás de un espejo, dejando visible solo una parte de su cuerpo. Además, indicó que pesaba 49 kilos. «Llegué a la meta chicos», escribió junto a varios emojis de risa.

Posteriormente, mostró su cuerpo completo y dio a conocer que está pesando 98 kilos.

Además, tras ser consultada por sus seguidores, Michelle Carvalho indicó que busca llegar a los 75 kilos.

Las reacciones que dejó la publicación de Michelle Carvalho

Como era de esperarse, la publicación de la modelo brasileña generó múltiples reacciones.

«Cómo lo hizo para bajar tan rápido»; «Yo viendo como nadie entendió el chiste, pero vas super»; «Por favor da el dato que estás haciendo por favor»; «¡Me encantaaaaa! Hermosa siempre»; «Eres mi inspiracion», fueron algunos de los comantarios que le dejaron a Michelle Carvalho.

Vale señalar que desde hace un tiempo que la exchica reality estado compartiendo registros en sus redes sociales sobre su cambio físico, donde también ha contado que ha ido cambiando sus hábitos.

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