Un interesante momento se vivió en RadioActiva durante una conversación de Yamila Reyna y Yossekit con Jane Morgan, fundadora de Japi Jane, quien visitó «El Portal de las Web». Oportunidad en la que hablaron sobre sexualidad y mitos que todavía persisten en la sociedad.

En esta instancia, la entrevistada fue consultada por lo prejuicios que existen sobre la vida íntima,

De este modo, Japi Jane se refirió al mito de que las personas mayores «no disfrutan y no tienen sexualidad».

La respuesta de Japi Jane

«Yo últimamente he estado mucho con las personas mayores y están súper activos, súper interesados de seguir aprendiend», indicó la mujer.

En esa línea, la empresaria explicó que la sexualidad no tiene una etapa final, sino que evoluciona constantemente. «Toda la vida, hasta el día de tu muerte, se puede disfrutar de intimidad, porque la intimidad no es penetración y coito, son miles de cosas», señaló.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google