Estadounidense creó una tienda de juguetes sexuales hace 20 años y hoy aborda los prejuicios que todavía existen en Chile

Hablar de juguetes sexuales en público ya no genera la misma reacción que hace dos décadas. Lo que antes se vivía con vergüenza y cierta discreción hoy forma parte de conversaciones más habituales, incluso en redes sociales.

Así lo observa Jane Morgan, emprendedora estadounidense que llegó a Chile a fines de los años 90 y que ha seguido de cerca este cambio cultural.

La mujer creó Japi Jane, reconocida tienda de juguetes sexuales y bienestar íntimo. Negocio que inició en 2006.

En sus primeros años, preparaba pedidos desde una pequeña oficina y organizaba encuentros a domicilio, conocidos como tuppersex, donde las asistentes podían conocer los artículos y resolver sus dudas.

«Desde el comienzo entendí que no bastaba con vender un juguete. Había que conversar, explicar, escuchar y, sobre todo, quitarle un poco de solemnidad al tema», recordó.

Uno de los episodios que marcó su trayectoria ocurrió durante una aparición en el matinal de TVN, donde presentó un vibrador ante las cámaras junto a Felipe Camiroaga y Tonka Tomicic.

Cambios en la relación de la gente con el placer

Japi Jane lleva 20 años en Chile y la emprendendora ha observado cambios tanto en la oferta de productos como en las motivaciones de quienes los compran. Según explicó, actualmente existe mayor interés por explorar el propio cuerpo, conocer nuevas sensaciones y encontrar alternativas para distintas etapas de la vida.

Un estudio realizado en 2023 a 726 clientes de su negocio reflejó parte de esa diversidad. El 37% de los encuestados tenía entre 25 y 34 años, mientras que el 54% se identificó como mujer y el 44% como hombre. Además, el 69% declaró tener una pareja estable.

La evolución también se aprecia en los productos. Los antiguos diseños a pilas dieron paso a dispositivos recargables, tecnologías de ondas de presión y alternativas que permiten controlar su funcionamiento mediante aplicaciones.

Para Morgan, uno de los cambios más importantes ha sido darle mayor protagonismo al placer femenino. «Pasamos de una industria que durante mucho tiempo puso la penetración en el centro a otra que comenzó a escuchar con más atención lo que las mujeres realmente querían y cómo disfrutaban de su sexualidad», sostuvo.

Además, considera que todavía existen temas pendientes. Uno de ellos es la sexualidad en las personas mayores, un ámbito que, a su juicio, sigue rodeado de silencios y prejuicios.

«La sexualidad no desaparece con los años, pero muchas veces dejamos de hablar de ella, como si el placer tuviera fecha de vencimiento», reflexionó.

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