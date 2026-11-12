Ivette Vergara se sincera sobre su matrimonio con Fernando Solabarrieta: reveló qué los mantiene juntos

En el próximo capítulo de La Divina Comida se mostrará una sincera reflexión que realizó Ivette Vergara sobre su matrimonio con Fernando Solabarrieta.

Vale señalar que en esta instancia, estuvieron acompañados de Vero Bianchi y Toby Vega, con quienes compartieron diversos episodios de sus vidas personales y profesionales.

En este sentido, se abordó el primer encuentro entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, cuando ambos comenzaban sus respectivas carreras en televisión.

De este modo, el periodista recordó cuándo vio por primera vez a quien posteriormente se convertiría en su esposa. El encuentro ocurrió en TVN, cuando llegó al canal para participar en la cobertura del Mundial de Estados Unidos 1994.

Ivette Vergara habló se sincera sobre su relación con Fernando Solabarrieta

Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando Vero Bianchi les pidió definir su relación con una sola palabra.

El periodista no tardó en responder y eligió «Paciencia». Sin embargo, Ivette Vergara tuvo una mirada distinta.

«Amor, porque si fuera por paciencia yo no estaría aquí. No, creo que la paciencia en algún minuto se acaba», manifestó.

Ivette Vergara también profundizó en su respuesta y planteó que la tolerancia entre dos personas tiene un origen mucho más profundo: los sentimientos que existen dentro de la relación.

«Se acaba por distintas circunstancias, como que uno puede, o sea, la paciencia creo que existe porque hay un gran amor«, expresó.

Es importante mencioar que sus palabras llegan después de diversos altos y bajos que ha tenido la relación entre Vergara y Solabarrieta. A lo largo de los años, ambos han enfrentado dificultades en su matrimonio, incluyendo distanciamientos y posteriores reconciliaciones.

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