Manuel Turizo vuelve a Chile de la mano de su nuevo álbum: cuándo y dónde se presentará

Recientemente, el cantante colombiano Manuel Turizo presentó «Apambichao Vol. 2», un álbum que reúne diferentes sonidos latinoamericanos y marca una nueva apuesta por explorar ritmos más allá del pop urbano.

El proyecto está compuesto por diez canciones que recorren géneros como el merengue, la salsa, el afro, el reguetón y la música regional mexicana.

Uno de los principales atractivos del disco es la variedad de artistas que participan en él. Entre las colaboraciones destaca «Como Fuera«, canción que marca el primer trabajo conjunto entre Manuel Turizo y J Balvin. El tema, que abre el álbum, también cuenta con un videoclip grabado en Nueva York bajo la dirección de Jaimes Bastidas Films.

La producción incluye otras figuras de la música latina. En el regional mexicano aparecen «Las Bailábamos Juntos», junto a Grupo Firme, y «Pa’ Besarte», con Oscar Maydon.

A estas colaboraciones se suman «Cogiendo Pareja», junto a Kapo, y «Yoyo», en la que participan Zaider y Hamilton.

El álbum también reserva espacio para interpretaciones en solitario. Es el caso de «Infieles», «I Love TT», «Qué Loco», «Son Señales/Algo Así» y «Más Yo», canciones que completan el recorrido musical de esta nueva entrega.

Manuel Turizo prepara su regreso a Chile

El lanzamiento de «Apambichao Vol. 2» ocurrió poco antes del regreso del artista colombiano a Chile, quien cuenta con dos presentaciones programadas para diciembre.

La primera será el 7 de diciembre en el Gran Arena Monticello. Al día siguiente, el 8 de diciembre, formará parte del cartel de Vibra Fest 2026.

Las entradas para el festival se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

De esta manera, Manuel Turizo volverá a encontrarse con el público chileno en medio de la promoción de un álbum que apuesta por la diversidad de ritmos y las colaboraciones dentro de la música latina.

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