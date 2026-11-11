Festival de Olmué 2027 revela su parrilla completa: estos son los artistas y humoristas confirmados

Se acerca una nueva versión del Festival del Huaso de Olmué, el que ya definió a los artistas y humoristas que subirán al escenario de El Patagual. El evento se desarrollará durante cuatro noches consecutivas, entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero.

La programación se dio a conocer este miércoles 11 de noviembre, durante el lanzamiento oficial del certamen. En la instancia también se confirmó a Diana Bolocco y José Miguel Viñuela como los encargados de conducir las jornadas del festival.

Festival de Olmué 2027: ¿Quiénes se presentarán cada noche?

La primera jornada, el jueves 14 de enero, tendrá como protagonistas al grupo argentino Los Pericos, el humorista Bombo Fica y el cantante chileno de cumbia ranchera El Llanero de Ñuble, quien llegará desde Yungay.

En tanto, el viernes 15 será el turno de Illapu, histórica agrupación nacional que abrirá la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué. Más tarde, el público podrá disfrutar del espectáculo circense de Tachuela Chico, Pastelito de Chile y Junior. El cierre quedará en manos de Cami, quien repasará parte de su repertorio.

Para el sábado 16, el festival tendrá una destacada presencia femenina. Francisca Valenzuela encabezará la música con un espectáculo preparado especialmente para la ocasión. En el humor estará Maly Jorquera, mientras que Javiera Mena pondrá el broche musical con su propuesta de electropop.

Finalmente, el domingo 17 llegará una jornada marcada por los ritmos urbanos y tropicales. Sinaka será el encargado de abrir los fuegos, seguido por el comediante Diego Urrutia, quien actualmente presenta su espectáculo «Detonado». La banda chilena Amigo de Artistas tendrá la misión de cerrar el certamen.

Venta de entradas

Quienes quieran asistir al Festival del Huaso de Olmué podrán adquirir sus tickets a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva comenzará el lunes 16 de noviembre, a las 10:00 horas, e incluirá un 20% de descuento para quienes paguen con tarjetas BancoEstado.

En tanto, la venta general para el Festival del Huaso de Olmué se habilitará el miércoles 18 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, o una vez que se agote el stock destinado a la preventa.

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