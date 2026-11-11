Rodrigo Sepúlveda la manda directo mensaje al presidente José Antonio Kast en medio del paro de camioneros: «Piense en Chile…»

Una dura reflexión sobre el escenario que enfrenta el país realizó Rodrigo Sepúlveda durante la reciente edición de Meganoticias Alerta. El periodista se refirió al paro de camioneros y puso el foco en las consecuencias que tiene el incremento de los combustibles.

«Yo creo que los camioneros hoy día no solo están hablando por los camioneros. Yo creo que los camioneros con lo que están haciendo hoy día están hablando por los autos, por las camionetas, por las motos, por los taxis, por los Uber. Están hablando por todos. Porque el alza de la benzina, del diésel, no solo afecta a los camioneros. Nos afecta a todos», indicó el periodista.

«Entonces acá hay una voz que creo que es mucho más masiva. Se establece por camioneros porque tienen la fuerza, el volumen, el tamaño de los camiones que te pueden cortar una carretera. Acá me parece que hay un mensaje grande. Un mensaje que está afectando a toda la sociedad», agregó.

Durante el programa, el comunicador también compartió algunos de los mensajes que recibió de televidentes a través de redes sociales.

«Antes, para llenar el auto con bencina, me bastaba con 30 mil. Ahora con 45 mil. Estoy cesante, con un sueldo no llego», leyó Rodrigo Sepúlveda.

Luego, el periodista de Mega explicó por qué considera importante mantener abierto ese espacio de comunicación con la audiencia.

«¿Por qué lo hago? Porque me gusta comunicarme con ustedes. Pero también me gusta que las autoridades sepan lo que ustedes piensan. Porque reunirse entre cuatro y cinco para llegar a alguna solución sin escuchar, tomar decisiones así no sirve, no vale. Vayan a la calle, vayan y escuchen a los camioneros, escuchen a la gente. Júntense con comunidades, escuchen a los alcaldes. Escuchen. Pareciera que no escuchan a nadie tomando decisiones», manifestó.

El llamado de Rodrigo Sepúlveda al Presidente

Posteriormente, dirigió un mensaje al Presidente José Antonio Kast, haciendo referencia a una de sus consignas.

«‘Pensemos en Chile’, dice el Presidente. Bueno, yo también le digo a él que piense en Chile con lo que está pasando», expresó.

Y luego profundizó en su postura: «También le digo al Presidente que piense en Chile. Porque pensar en Chile significa esto también, dar una solución a los camioneros que mueven y movilizan al país».

Pero eso no fue todo. Luego, Rodrigo Sepúlveda se puso de pie e indicó: «Ojo, les vuelvo a decir lo mismo. Yo acá me paro sin ninguna chaqueta de color político. Para que no vayan a pensar eso, como a veces piensan. Yo no tengo color político. No tengo. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué justo? A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. A mí me interesa tener un buen país, un buen país donde la gente pueda llegar bien a fin de mes», afirmó.

Criticó punto de prensa

Finalmente, el periodista de Mega cuestionó una actividad presidencial realizada en el Parque Metropolitano (Parquemet), específicamente en el teleférico.

«Terminamos en esto, en un paro que se lo anunciamos la semana pasada nosotros humildemente desde acá. Y no lo quisieron ver. Y hoy día en el teleférico, es que yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo se les ocurre hacer un punto de prensa en el teleférico? Que es maravilloso, que es lindo y ahorra tiempo y calidad de vida y lo aplaudo. Pero no hoy, no hoy», cuestionó el periodista de Mega.

Incluso, planteó dudas sobre el momento escogido para realizar la actividad y llamó al Ejecutivo a priorizar el diálogo con los gremios movilizados.

«¿Esto qué es? ¿Para desviar la atención? Por lo menos acá se equivocaron. La atención acá no la desvían. ¿Justo hoy? ¿Con paro en el país? No, (hago una) reunión de urgencia, (digo) vengan los gremios, nos juntamos», terminó Rodrigo Sepúlveda.

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