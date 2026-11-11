«La que pregona el feminismo y en mi misma relación se metió a más no poder»: dura acusación contra famosa chilena

Recientemente, empezó circular una inesperada controversia sobre una popular comediante nacional. Se trata de Piare con P, a quien una mujer acusó de involucrarse en su relación amorosa.

El conflicto comenzó luego de que una mujer identificada en X como @camifrann_ apuntara directamente contra la humorista.

«Sí, la Piare con Pe, la que pregona el feminismo y en mi misma relación se metió a más no poder», escribió la usuaria.

Las respuestas de Tulio Melquiades y Piare con P

Tulio Melquiades, expareja de la denunciante decidió utilizar sus historias de Instagram para pronunciarse y descartar que hubiera existido una infidelidad.

«Quiero dejar claro que mientras estuve con Camila no tuve nada con otra persona. Mi relación con Piare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila», aseguró el comediante.

«Piare no tuvo nada que ver y no corresponde tratarla como si hubiera sido parte de una infidelidad», agregó.

Por otro lado, Piare con P también entregó su postura sobre la controversia a través del influencer Danilo 21.

«Piare me dice que es muy fome lo que está pasando, pero que ella entiende a Cami», mencionó el creador de contenido.

Según lo que transmitió el influencer, la comediante también recalcó que comenzó a salir con Melquiades cuando él ya había terminado su relación con Camila.

Además, Piare con P habría sostenido que su vínculo con el comediante comenzó desde lo laboral y luego evolucionó hacia una amistad y que es Tulio Melquiades quien debe responder ante los cuestionamientos de su expareja.

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