¿Por qué hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día del Soltero? La historia detrás de la fecha

Este miércoles 11 de noviembre se conmemora el Día del Soltero 2026. Jornada que busca celebrar a quienes no tienen pareja y valorar la importancia de la independencia, el amor propio y el disfrute de la vida sin una relación sentimental.

Esta fecha es conocida como Singles’ Day y tiene sus raíces en China. Sin embargo, con el paso de los años, la tradición cruzó fronteras y llegó a distintos países, incluido Chile. Además de su significado cultural, actualmente destaca por convertirse en una de las fechas más importantes para el comercio electrónico.

¿Por que el Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre?

Según consignó ADN.cl, los antecedentes más conocidos de esta celebración se remontan a 1993. En ese entonces, un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, en China, decidió organizar encuentros y actividades para festejar su soltería.

La elección del día tuvo una explicación bastante particular. La fecha 11/11 está compuesta por cuatro números uno, una representación que hace alusión a personas individuales.

La iniciativa comenzó en el entorno universitario, pero rápidamente se extendió a otros establecimientos y comunidades. Así, lo que partió como una celebración entre estudiantes terminó convirtiéndose en una tradición mucho más masiva.

En Chile, el Día del Soltero también suele asociarse al 13 de febrero, jornada que se presenta como una alternativa al Día de los Enamorados, celebrado cada 14 de febrero.

A diferencia de la tradición asiática, esta fecha no tiene un origen histórico claramente definido. Su popularidad responde principalmente a motivos culturales y comerciales.

De esta manera, el calendario contempla dos jornadas para celebrar la soltería: el 11 de noviembre, con raíces en China, y el 13 de febrero, como una alternativa previa a San Valentín.

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