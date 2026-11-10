«No sean como Alexítico»: Leo Rey alza la voz tras desatar la furia en hinchas de Universidad de Chile

En la tarde de ayer, lunes 9 de noviembre, se llevó a cabo una masiva celebración en el Estadio Monumental para celebrar la estrella 35 de Colo-Colo.

En esta instancia, Leo Rey protagonizó un llamativo momento. El exvocalista de La Noche se presentó ante los y sorprendió con un mensaje para Universidad de Chile.

Todo ocurrió mientras interpretaba «Que nadie se entere», tema en el que habitualmente aprovecha de enviarle un mensaje a Alexítico, su antiguo compañero de agrupación. Pero en esta ocasión, el músico sorprendió con una modificación que apuntó directamente al clásico rival de Colo-Colo.

«Chu… Chunchítico», exclamó frente a los presentes. Algo que no pasó para nada desapercibido.

Incluso generó reacciones fuera del estadio. Varios seguidores de Universidad de Chile manifestaron su molestia y llegaron hasta la cuenta de Instagram del cantante para dejarle duros comentarios.

En este sentido, Leo Rey compartió una historia en Instagram con el fin de bajarle el perfil a la polémica.

El mensaje de Leo Rey a los hinchas de Universidad de Chile

«Un tremendo saludo para la gente de la U. No se lo tomen a pecho, es una humorada, es parte del juego», señaló Leo Rey en su historia.

Luego, el intérprete defendió el ambiente de rivalidad que caracteriza al fútbol.

«El fútbol es algo que nos apasiona a todos, es parte de la familia, de Chile. Es así el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y cuando uno pierde no dice nada», expresó Leo Rey.

Sin embargo, el cantante también aprovechó la instancia para lanzar un último comentario dirigido a Alexítico.

«Esto es parte del juego, no se lo tomen así, es parte del humor. No sean como Alexítico», indicó.

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