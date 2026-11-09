Cony Capelli sorprendió con importante anuncio sobre su primer bebé: «Te estamos esperando, mi amor»

Cony Capelli sorprendió en redes sociales tras compartir una importante noticia sobre la llegada de su primer bebé.

La influencer organizó una celebración junto a familiares, amigos y personas cercanas para descubrir el sexo de su bebé.

El encuentro se realizó el pasado sábado y tuvo un momento especial cuando la ganadora de Gran Hermano Chile abrió una caja que contenía varios globos rosados. De esta manera, reveló que se convertirá en madre de una niña.

Sin embargo, esa no fue la única noticia. A través de la misma publicación, Cony Capelli también reveló cómo se llamará su pequeña, acompañando el registro con un tierno mensaje. «Te estamos esperando, mi amor», escribió la influencer, confirmando que su primera hija llevará el nombre de Bella.

Las reacciones que dejó el anuncio de Cony Capelli

La noticia no pasó inadvertida entre sus cercanos, quienes rápidamente llegaron a la publicación para felicitarla y compartir su alegría por esta nueva etapa.

Diana Bolocco fue una de las personas que reaccionaron. «Sabía que era niñita. Un abrazo enorme mi Coni querida. Bienvenida pollita», indicó.

Otro de los mensajes que llamó la atención fue el de Suro Solar, representante de la influencer y rostro de TV, quien le dedicó unas cariñosas palabras a la futura integrante de la familia.

«Bienvenida a BELLA, será tu compañera toda la vida. Felicidades wawi, que momento más lindo nos hiciste vivir. Que las dos sean inmensamente felices», escribió.

Además, Cony Capelli recibió muchos otros mensajes positivos de parte de sus seguidores.

«Niñita, será la más linda como la mami»; «Felicidades por la pequeña Bella que viene en camino, serás una madre increíble, te mereces todo lo lindo del mundo»; «Muchas felicidades para ti y tu hijita, serás una excelente madre»; «La futura ganadora de gran hermano 2046», fueron solamente algunos de los comentarios que le dejaron a la exchica reality.

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