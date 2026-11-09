La radio se posiciona como el medio más confiable para informarse, según encuesta Cadem

La última encuesta Plaza Pública de Cadem posicionó a la radio como el medio más confiable a la hora de informarse.

De acuerdo con los resultados de la medición, un 62% de los encuestados señaló que confía en la radio para conocer la actualidad. De esta manera, superó a otros medios tradicionales y plataformas digitales.

Los diarios nacionales y regionales ocuparon el segundo puesto, con un 52% de confianza. Luego aparece la televisión abierta con un 41%. Por otro lado, X (antes Twitter) alcanzó un 22% y TikTok cerró el listado con un 18%.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de los medios que las personas utilizan con mayor frecuencia para seguir las noticias. Acá WhatsApp lidera con un 69%, seguido por Instagram, que registra un 64%.

La televisión abierta aparece en el tercer lugar, con un 54%, mientras que la radio alcanza un 41%.

Esto evidencia una diferencia entre las plataformas que concentran el consumo informativo y aquellas que generan mayor credibilidad. De hecho, WhatsApp e Instagram registran niveles de confianza considerablemente menores que su uso cotidiano. La primera plataforma obtiene un 33%, mientras que la segunda llega al 34%.

¿Qué noticias generan mayor interés en Chile?

La encuesta de Cadem también indagó en los temas que despiertan mayor atención entre la población. La economía y el empleo encabezan las preferencias, con un 73% de personas que manifestaron mucho interés en estas materias. Además, el indicador subió 11 puntos en comparación con julio.

El clima ocupa el segundo puesto, con un 66%, seguido por la seguridad y el crimen organizado, que alcanzaron un 63%. Las noticias internacionales también generan interés y registran un 57%.

Por otro lado, los debates políticos aparecen más abajo en la medición, con un 49%.

Finalmente, la encuesta consultó por los acontecimientos más relevantes de la semana. El triunfo demócrata en Estados Unidos lideró las menciones con un 23%. Le siguió la renuncia de Santiago Peña, con un 20%, mientras que el debate por la acusación constitucional contra Fernando Rabat obtuvo un 19%.

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