09 Nov, 2026. 14:43 hrs

La radio se posiciona como el medio más confiable para informarse, según encuesta Cadem

Un reciente estudio de Cadem reveló cuáles son los medios que generan mayor credibilidad entre los chilenos y qué plataformas utilizan para mantenerse informados.

Por Iván López
Radio Cadem
GettyImages

La última encuesta Plaza Pública de Cadem posicionó a la radio como el medio más confiable a la hora de informarse.

De acuerdo con los resultados de la medición, un 62% de los encuestados señaló que confía en la radio para conocer la actualidad. De esta manera, superó a otros medios tradicionales y plataformas digitales.

Los diarios nacionales y regionales ocuparon el segundo puesto, con un 52% de confianza. Luego aparece la televisión abierta con un 41%. Por otro lado, X (antes Twitter) alcanzó un 22% y TikTok cerró el listado con un 18%.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de los medios que las personas utilizan con mayor frecuencia para seguir las noticias. Acá WhatsApp lidera con un 69%, seguido por Instagram, que registra un 64%.

La televisión abierta aparece en el tercer lugar, con un 54%, mientras que la radio alcanza un 41%.

Esto evidencia una diferencia entre las plataformas que concentran el consumo informativo y aquellas que generan mayor credibilidad. De hecho, WhatsApp e Instagram registran niveles de confianza considerablemente menores que su uso cotidiano. La primera plataforma obtiene un 33%, mientras que la segunda llega al 34%.

¿Qué noticias generan mayor interés en Chile?

La encuesta de Cadem también indagó en los temas que despiertan mayor atención entre la población. La economía y el empleo encabezan las preferencias, con un 73% de personas que manifestaron mucho interés en estas materias. Además, el indicador subió 11 puntos en comparación con julio.

El clima ocupa el segundo puesto, con un 66%, seguido por la seguridad y el crimen organizado, que alcanzaron un 63%. Las noticias internacionales también generan interés y registran un 57%.

Por otro lado, los debates políticos aparecen más abajo en la medición, con un 49%.

Finalmente, la encuesta consultó por los acontecimientos más relevantes de la semana. El triunfo demócrata en Estados Unidos lideró las menciones con un 23%. Le siguió la renuncia de Santiago Peña, con un 20%, mientras que el debate por la acusación constitucional contra Fernando Rabat obtuvo un 19%.

 

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