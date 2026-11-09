Leo Rey cambió su clásico grito contra Alexítico en la Teletón y explicó el motivo: atención a su explicación

Leo Rey dijo presente en el cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional. Instancia en la que puso a bailar a miles de personas con algunos de sus grandes éxitos.

Y su participación también generaba expectación por otra razón. Esto, debido a la histórica rivalidad que mantiene con Alexítico, quien fuera su compañero en La Noche. Por lo mismo, existía curiosidad por saber si el cantante volvería a lanzar alguna indirecta contra él.

Sin embargo, el intérprete tomó una decisión que no pasó inadvertida. Durante su presentación, evitó pronunciar el tradicional «Chu… Alexítico», frase que suele incluir en sus shows y que se ha convertido en una de sus intervenciones más comentadas.

En cambio, aprovechó el momento para sumarse al mensaje de la campaña solidaria. Desde el escenario, Leo Rey modificó su habitual grito y motivó al público con un enérgico «Súmate a la Teletón».

Aunque el cantante cambió la frase, los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de recordar su particular cántico. De hecho, varios espectadores comenzaron a corearlo mientras el artista se encontraba sobre el escenario.

Y luego de su presentación, Leo Rey explicó por qué decidió dejar de lado aquella intervención. En diálogo con la prensa, y luego de una consulta de Fotech, entregó detalles de lo que significó su participación en el evento.

La explicación de Leo Rey

«Ha sido toda una bendición, una energía que me ha llegado desde el cielo y todo se ha dado, ha coincidido», comentó el cantante.

Posteriormente, Leo Rey explicó que encontró una particular conexión entre su conocido grito y el concepto utilizado este año por la cruzada solidaria.

«Justamente el emblema de la Teletón era súmate, que es muy parecido a Chu…, ustedes saben. Había que hacerlo, había que incentivar al público con un grito que entregara amor, ¿no? Motivación para la gente, para que no olvide nunca que la Teletón es una de las cosas más lindas e importantes que tenemos en nuestro país», indicó.

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