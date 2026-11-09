Martín Cárcamo entregó sincera opinión sobre la Teletón y Don Francisco no tardó en reaccionar

La Teletón 2026 cerró una nueva edición con un gran resultado. Ante un Estadio Nacional repleto, la cruzada solidaria alcanzó un último cómputo de $46 mil millones, superando la meta.

Tras el exitoso cierre, llegó el momento de evaluar lo que dejó esta edición. Durante un encuentro realizado el domingo, distintas figuras de la campaña compartieron sus impresiones. Uno de ellos fue Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, quien destacó el compromiso de la ciudadanía.

«Yo creo que esta no es una obra de los animadores ni de la televisión: es una obra de todo un país», indicó el conductor.

En este contexto, Martín Cárcamo también tomó la palabra y reflexionó sobre cómo ha cambiado la campaña con el paso de los años y el protagonismo que han adquirido las nuevas generaciones.

Las palabras de Martín Cárcamo

«Hay algo bien bonito, que miraba en la gente más joven y en los periodistas más jóvenes», comenzó señalando.

Además, Martín Cárcamo recordó que hace una década quienes eran considerados los rostros jóvenes de la cruzada eran otros. «Cuando hablan de las ‘nuevas generaciones’, hace diez años éramos nosotros, y ya no somos las ‘nuevas generaciones’ (…) ahora son ustedes», comentó, dirigiéndose a un grupo de creadores de contenido.

«Lo que quería decir, mirando la imagen, es que se está cumpliendo algo muy bonito: ya hay varias generaciones, hay de 20, 30, 40, 50, 60 (años)», mencionó antes de que Don Francisco interviniera. «Sigue, sigue», le indicó.

«Bueno… hasta Mario», lanzó el animador, generando risas entre los presentes.

Finalmente, comunicador retomó su reflexión y destacó el sentido de unión que caracteriza a la cruzada solidaria. «La verdad es espectacular, se produce esa magia y es una gran familia», concluyó.

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