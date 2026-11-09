Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova celebraron importante hito de su hija Bela: compartieron adorables registros

Este fin de semana, Alexis Sánchez y su pareja, Alexandra Litvinova celebrar el primer cumpleaños de su hija Bela.

En este sentido, la modelo rusa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías de esta especial celebración.

En los registros, Alexandra Litvinova dejó ver parte de los preparativos que realizó para la ocasión. Entre ellos destacó la torta de cumpleaños y la decoración que preparó para festejar el primer año de vida de la niña.

Otro de los detalles que llamó la atención fue el disfraz que utilizó Bela. Resulta que la pequeña apareció vestida de hada en algunas de las postales.

Además, la modelo publicó una tierna fotografía en la que aparece junto a Alexis Sánchez y su hija, mientras los tres disfrutan de un momento de juegos en una piscina de pelotas.

«1!!!», escribió Alexandra Litvinova en la publicación, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

Las reacciones que dejó la celebración del primer cumpleaños de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores. De hecho, la publicación ya superó los 130 mil «me gusta» en la publicación.

«Chile te quiere mucho Alexandra»; «La bebé de chile»; «Felicidades a la pequeña niña maravilla feliz cumpleaños»; «Felicitaciones a la niña maravilla», fueron solamente algunos de los comentarios que dejó el post.

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