Apareció en los ensayos, pero no en el programa: ¿Por qué Jean-Philippe Cretton no estuvo en la Teletón 2026?

La Teletón 2026 reunió nuevamente a rostros de distintos canales de televisión, además de periodistas, artistas, comediantes y deportistas que participaron en las actividades de la cruzada solidaria.

Sin embargo, la ausencia de Jean-Philippe Cretton llamó la atención de algunos televidentes, especialmente porque el periodista había compartido en redes sociales que estaría presente en el desfile de pijamas durante el trasnoche del viernes.

¿Por qué Jean-Philippe Cretton no estuvo en la Teletón 2026?

Pese a las expectativas, el exanimador de TVN no apareció en pantalla. Aunque lleva cerca de un año alejado de la televisión, Cretton continúa vinculado a este tipo de iniciativas y su ausencia no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales.

El portal Infama comentó la situación mediante sus historias de Instagram, y mencionó que varios cibernautas se preguntaban qué había ocurrido con el comunicador.

El medio Página 7 se contactó directamente con Jean-Philippe Cretton, quien aseguró que no se trataba de ninguna situación de salud, ni de algún problema personal.

“No me pasó nada, gracias a Dios. Solo fue una descoordinación laboral de mi parte“, comentó el también cantante al medio.

En esa misma línea, Jean-Philippe Cretton quiso aclarar que su ausencia no respondió a ningún inconveniente con la organización de la campaña.

Así, precisó que “no fue nada malo”, y aseguró que ofreció las disculpas correspondientes por interno al equipo de la Teletón.

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