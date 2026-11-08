Tras incidente en casino: Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue detenido en Argentina

Emanuel Noir, vocalista de la banda de cumbia Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, luego de protagonizar un incidente en el acceso a un casino.

Según informó el diario Clarín, el cantante habría intentado ingresar al recinto, pero un funcionario policial le impidió el paso porque el establecimiento permanecía cerrado. Ante la negativa, Emanuel Noir habría reaccionado violentamente y agredido al efectivo.

Detienen a Emanuel Noir en Argentina

De acuerdo con los primeros antecedentes, el músico habría golpeado al policía con los anillos que llevaba puestos. El ataque le habría provocado cortes en el rostro al funcionario.

Tras el episodio, las autoridades trasladaron al intérprete hasta la Comisaría Primera, donde quedó detenido por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

El caso quedó en manos del fiscal Pablo Gile, quien informó que permanecerá detenido hasta el próximo martes.

Esta no sería la primera vez que el vocalista de Ke Personajes enfrenta problemas con la justicia en su ciudad natal. En 2023, también quedó detenido luego de protagonizar una pelea callejera con un hombre que, según trascendió en ese momento, sería propietario de un gimnasio de la localidad.

En aquella ocasión, circularon registros del enfrentamiento en los que aparecía Emanuel Noir tendido en el suelo mientras el otro sujeto lo increpaba. Junto a él estaba la modelo Sophia Ramos, quien entonces era su pareja y trataba de asistirlo.

El artista difundió una extensa carta en la que se refirió al suceso: «Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido», señaló.

Por ahora no se conocen más detalles del caso, a la espera de la resolución y la investigación correspondiente.

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