Le quitó el micrófono: El criticado momento de periodista en medio de donación a la Teletón 2026

Un particular episodio protagonizó Matilde Burgos durante la transmisión de la Teletón 2026, luego de interrumpir a una representante de Salmones Austral cuando entregaba detalles sobre el aporte de la compañía a la campaña solidaria.

El momento ocurrió mientras un grupo de jóvenes participaba en el escenario para anunciar la donación. Una de las integrantes tomó la palabra y comenzó a explicar cómo la empresa había reunido los fondos destinados a la cruzada.

El criticado momento de periodista en medio de donación a la Teletón 2026

“Este año la Familia de Salmones Austral, como todos los años, se hace parte a través de una campaña uno más uno de la empresa…”, alcanzó a señalar la representante.

Sin embargo, antes de que pudiera terminar su intervención, la periodista le sacó el micrófono. Rápidamente, se lo acercó a otra de las jóvenes que se encontraba en el lugar, quien finalmente comunicó el monto de la colaboración.

De esta manera, se dio a conocer que Salmones Austral aportó más de 8 millones de pesos a la Teletón.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes, donde varios usuarios criticaron duramente la forma en que Matilde Burgos manejó la presentación de la donación.

La interrupción generó cuestionamientos hacia la comunicadora, especialmente porque interrumpió evidentemente el discurso de la mujer.

Así, un momento que buscaba destacar el aporte de la compañía terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la transmisión televisiva de la Teletón 2026.

Que buena onda la Matilde Burgos 🫠🙄 #Teleton2026 https://t.co/Deqi5o2OM8 — Nachoo (@LOQUITO_x_BODIS) November 7, 2026

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