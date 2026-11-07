«Me avisaron por redes…»: Karen Doggenweiler sufrió insólito percance con su ropa en medio de la Teletón 2026

Un particular detalle del vestuario de Karen Doggenweiler llamó la atención durante la transmisión de la Teletón 2026 y terminó convirtiéndose en uno de los chascarros de la madrugada.

La conductora de Mucho Gusto protagonizó el momento mientras compartía pantalla con Rafael Araneda, antes de la gran obertura del trasnoche. En ese instante, ambos animadores repasaban los horarios del Banco de Chile y las actividades programadas para apoyar la campaña solidaria.

Sin embargo, los llamados a colaborar pasaron por un momento a segundo plano. Varios espectadores notaron que la polera de Karen todavía tenía su etiqueta colgando, un papel blanco que destacaba sobre el resto de su vestuario, compuesto principalmente por prendas de tonos oscuros.

La situación rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde los usuarios se percataron de la inusual situación.

La reacción de Karen Doggenweiler

Ante la repercusión del episodio, desde Página 7 se comunicaron con la animadora para conocer su versión. Karen Doggenweiler se tomó el descuido con humor y reconoció que “no alcancé a sacar la etiqueta”.

Además, explicó que durante esa jornada tuvo que trasladarse rápidamente entre distintos lugares de Santiago, por lo que no alcanzó a revisar ese detalle antes de salir frente a las cámaras.

En ese contexto, la conductora relató: “Corrí mucho entre la casa matriz del Banco de Chile y el teatro. Me avisaron por redes sociales que se veía y que aprovechara de decirles de dónde era el top tan bonito”, agregó.

De paso, Karen Doggenweiler aprovechó la atención que generó la prenda para revelar la marca que estaba detrás de su vestuario: “Les conté que es de Cher, que me viste siempre”, señaló.

“Al final lo corté y lo metí al bolsillo del pantalón, pero parece que salté mucho porque se volvió a asomar”, sentenció.

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