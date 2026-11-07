«Ojalá no me funen…»: Fran García-Huidobro entregó una polémica opinión sobre las empresas que donan a la Teletón

Fran García-Huidobro compartió una reflexión sobre la Teletón 2026 y utilizó sus redes sociales para cuestionar la participación de las grandes empresas durante las 27 horas de transmisión.

Al comenzar su mensaje, Fran explicó el sentido de su crítica: “Voy a hacer solo una crítica a la Teletón y no a la Fundación Teletón, ni al programa televisivo. Y después me voy a llamar a silencio”.

Luego apuntó directamente a la cantidad de representantes que algunas compañías llevan al escenario: “No es necesario, cuando se suben los grandes auspiciadores, que suba el gerente comercial, el gerente general… que hablen los siete. Como que mientras más minutos ganan es mejor publicidad. Amigo, ya basta“.

“Se entiende cuando son los bomberos, cuando son hogares, colegios de niños… Pero usted (…) no es necesario que vaya con toda la familia y ocupe tanto tiempo. Esa es mi humilde opinión. Ojalá no me funen“, señaló.

Fran García-Huidobro destacó el trabajo de la Teletón

Pese a sus reparos, la animadora quiso reconocer a los profesionales que trabajan durante toda la transmisión y acompañan el desarrollo de la cruzada solidaria.

Desde su experiencia en el Teatro Teletón, valoró especialmente el compromiso de sus compañeros y colegas. Así lo expresó: “Me saco el sombrero por todo el equipo que trabaja ahí. Me ha tocado estar las 27 horas en el teatro y quiero reconocer a mis compañeros y colegas, que dan su trabajo durante todo ese tiempo”.

“Reconozco que antes iba al banco porque era bonito llevar a mi hijo cuando era chico, y porque así lo hicieron conmigo en mi infancia. Ahora lo hago desde la comodidad de mi casa, pero lo hago“, agregó.

Finalmente, Fran García-Huidobro destacó que las historias de quienes reciben ayuda y de las personas que se organizan para colaborar son uno de los aspectos más conmovedores de la jornada. Para cerrar, recalcó: “Las historias son las que conmueven. Insisto en eso: ver a esos niños de colegio que juntaron plata, gente humilde que reunió una suma importante. Es muy emocionante”, sostuvo.

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