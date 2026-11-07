«Hasta que por fin le hicieron estadio a la U…»: El chiste que se hizo viral en la obertura de la Teletón 2026

La apertura de la Teletón 2026 tuvo un especial momento dedicado al fútbol chileno. La cruzada solidaria comenzó con un video protagonizado por Iaán Calderón, el niño embajador de esta edición, quien viajó a través de una particular versión futurista de Chile, situada en el año 2078.

Durante su recorrido, el pequeño descubrió algunos de los acontecimientos que, según la producción, marcarían el futuro del país. Entre ellos aparecieron varias referencias al deporte y, especialmente, al fútbol nacional.

Uno de los primeros guiños tuvo como protagonista a Gary Medel. En esta imaginaria realidad, el histórico integrante de la Roja y bicampeón de América aparecía convertido en el director supremo de la galaxia.

Además, el video presentó a Chile como campeón del mundo, aunque con una particularidad: el título correspondía a un Mundial de robots.

El chiste que se hizo viral en la obertura de la Teletón 2026

Pero sin lugar a dudas, el guiño del futuro más comentado en las redes sociales tuvo relación con el club de fútbol Universidad de Chile.

En medio de las imágenes del futuro, la producción mostró que el conjunto azul finalmente había conseguido uno de los anhelos históricos de sus hinchas: contar con un estadio propio.

Al descubrir la noticia, Iaán Calderón no dejó pasar la oportunidad para lanzar una frase que rápidamente destacó entre los guiños futboleros del video: “Hasta que al fin le hicieron un estadio a la U”.

Como era de esperarse, el comentario del pequeño rápidamente desató las burlas y los memes de los fanáticos del fútbol chileno, que no dejaron pasar el detalle sobre el club universitario.

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