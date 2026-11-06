¡Maluma confirma su regreso a Chile!: Esto se sabe de su próxima gira mundial

¡Atención fanáticos! Maluma prepara su regreso a los escenarios internacionales y confirmó su regreso a Chile.

Resulta que el cantante colombiano anunció el «Loco X Volver World Tour 2027», una gira que contempla más de 60 ciudades y que llevará su música por distintos países de América, Europa y otros continentes.

La noticia fue presentada con una intervención sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el artista apareció junto a sus músicos para interpretar algunos de sus éxitos, entre ellos «Según Quién», «Felices Los 4», «Hawái» y «Loco X Volver».

De este modo, confirmó a Santiago dentro de las paradas del tour, convirtiendo a Chile en uno de los destinos latinoamericanos que recibirá al intérprete durante esta etapa.

La próxima gira de Maluma

El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y contempla presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat y más.

La gira toma su nombre de «Loco X Volver», álbum que Maluma lanzó en mayo de 2026 y que representa una etapa artística marcada por el regreso a sus raíces. El espectáculo combinará las canciones de esta producción con los grandes éxitos que han marcado su carrera.

«Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia», expresó el artista colombiano.

Es importante mencionar que hasta ahora no se han anunciado la fecha exacta, el recinto ni la información sobre la venta de entradas para el concierto en Chile.

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