Yamila Reyna reacciona a la condena de Américo y hace importante llamado: «Muchas mujeres denuncian y quedan en la nada…»

Durante este viernes, en «El Portal de las Web», Yamila Reyna se refirió a la reciente condena que recibió Américo en el marco de la causa por violencia intrafamiliar que ella presentó en febrero de 2026.

La resolución judicial se conoció durante esta jornada, en una audiencia realizada en San Javier. El cantante fue declarado culpable del delito de lesiones menos graves. Debido a esto, recibió una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo.

Sin embargo, la sanción fue sustituida por reclusión parcial domiciliaria diurna, con monitoreo telemático. De este modo, deberá utilizar una tobillera electrónica.

Además, la Justicia estableció que Américo no podrá acercarse ni comunicarse con Yamila Reyna durante seis meses. También tendrá que participar en un programa terapéutico de control de impulsos durante dos años.

Tras conocer la sentencia, el artista ofreció disculpas públicas a su expareja y reconoció su responsabilidad por los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2026.

Las palabras de Yamila Reyna

Tras llegar al estudio, la actriz y comediante argentina se tomó un momento para hablar del tema.

«Viví un episodio de violencia intrafamiliar hace nueve meses atrás, el cual estuvo en un proceso de investigación», comenzó señalando Yamila Reyna.

«Gracias a Dios ya hubo un veredicto. La justicia falló a favor mío, a favor de la verdad», agregó.

Además, Yamila Reyna expresó: «Quiero decir como mujer que me sentí protegida, escuchada por la justicia chilena».

Por otro lado, aclaró que no tuvo ningún beneficio por ser una persona pública. «Hice los mismos pasos que cualquier ser humano, para que todas las mujeres sepan que es un proceso largo y difícil», indicó.

«Muchas veces dan ganas de bajar los brazos porque es realmente caótico revictimizarte una y otra vez escuchando las declaraciones. En mi caso que habían videos que comprobaban la agresión tuve que revisarlos una y otra vez», añadió.

En este sentido, se refirió a cómo enfrentó la situación al ser una persona conocida y recibir críticas. «Mucha gente habla de la ignorancia, mucho machismo desde las mismas mujeres, atacandome a mi como si la que hubiese cometido el hecho fuese yo», mencionó.

Asimismo, cuestionó cómo se abordó la noticia en algunos medios de comunicación.

«Hoy quedó comprobado de la boca del mismo acusado que no hubo nada de mi parte que motivara lo que me sucedió», expresó.

«Jamás le fui infiel al señor Vega. Al contrario, le entregué una relación. Viví una hermosa historia de amor, lamentablemente con un horrible final», agregó.

De todos modos, valoró el resultado que tuvo la investigación e hizo un llamado a las autoridades.

«Pongan mano firme en esto, porque hay muchas mujeres que no tienen un video de prueba, no pueden llevar a la mesa y decir tengo este video para comprobar que sí fui agredida y no por eso no hay que creerles», expresó.

«Hay muchas mujeres que denuncian y quedan en la nada (…) Yo quise aportar este pequeño grano de arena, sobre todo para que a las nuevas generaciones no les pase esto. Yo quiero poder mirar a mi sobrina y decirle luché por tu futuro también y me siento muy orgullosa de mí, de este gran logro», añadió Yamila Reyna.

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