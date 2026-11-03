Yamila Reyna y Yossekitt se toman las tardes en RadioActiva con «El Portal de las Web»: ¿Cuándo y dónde escucharlas?

Una nueva dupla llegó a las tardes de RadioActiva. Durante noviembre, Yamila Reyna y Yossekitt estarán al frente de «El Portal de las Web», un espacio que ya nos está dando risas, historias y conversaciones sin filtro para acompañar a los auditores.

Las dos comediantes asumieron este desafío mientras DJ Black y José Luis Godoy disfrutan de sus vacaciones, por lo que estarán a cargo de una versión especial de este icónico programa de la radio de la gente feliz.

Con personalidades y estilos muy distintos, Yamila y Yossekitt buscan conquistar a los auditores con su humor y particular manera de abordar distintos temas.

Por un lado, está Reyna, comediante argentina oriunda de Córdoba, mientras que su compañera llegó con su aceta de comediante y deportista. Desde el cerro directamente al micrófono.

¿Cuándo y dónde escuchar «El Portal de las Web»?

«El Portal de las Web» se transmite de lunes a viernes, entre las 14:00 y las 16:00 horas, a través de RadioActiva 92.5.

Además, también se puede seguir el espacio a través de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de RadioActiva.

También te podría interesar: Tomo Como Rey se tomó RadioActiva: la banda cautivó a todos con su música y sorprendió con emotiva reflexión

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google