¡Atención fanáticos! Zúmbale Primo adelante nuevos detalles sobre su próximo disco: «INICIO»

La agrupación chilena Zúmbale Primo se prepara para dar un importante paso en su carrera. Resulta que en el marco de la celebración de sus 10 años de trayectoria, la banda anunció el lanzamiento de «INICIO», su próximo álbum de estudio, que estará disponible en diciembre.

El grupo dio a conocer la portada oficial y el listado de canciones que compondrán esta producción. Se trata de un trabajo que incluirá 10 temas completamente inéditos, sin covers, y que busca reafirmar la identidad tropical ranchera que los ha acompañado durante esta década.

Sin embargo, el disco también representa un proceso de renovación Después de atravesar momentos complejos, los músicos decidieron reencontrarse con sus raíces y trabajar en nuevas composiciones. La idea es transformar esas experiencias en canciones y recuperar la conexión con el público a través de la alegría y el baile.

Zúmbale Primo prepara una nueva etapa musical

Rurick Marcelo, vocalista de la agrupación, destacó el significado que tiene este lanzamiento para la banda.

«INICIO viene a removerlo todo, a despertar emociones y a recordarnos quiénes somos. Después de diez años. Este disco lleva nuestra historia, nuestros sueños y las ganas de seguir haciendo vibrar a nuestra gente. ¡Porque siempre se puede volver a empezar, y nosotros volvemos con más fuerza que nunca!», mencionó.

La renovación también contempla una nueva propuesta audiovisual. Para desarrollar las fotografías y videos de esta etapa, Zúmbale Primo trabajó junto a Fábula, productora chilena reconocida internacionalmente y ganadora de un premio Óscar.

Vale señalar que durante este 2026 el grupo ya presentó algunos adelantos de este camino con los sencillos «Borracho» y «El Perdón», este último junto a la banda uruguaya The La Planta.

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