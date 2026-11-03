¿Quién fue JB The Voice? La historia del cantante urbano y figura de internet que falleció a los 35 años

Durante este martes se conoció la partida de Juan Basso, conocido artísticamente como JB The Voice, quien falleció a los 35 años, luego de atravesar un complejo cuadro de salud.

La noticia comenzó a difundirse a través de redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el creador de contenido Diego González, quien publicó una fotografía junto al intérprete para despedirlo con un emotivo mensaje.

«Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con diosito», escribió en la publicación.

La situación médica del artista había generado preocupación desde fines de agosto, cuando ingresó al Hospital San Juan de Dios. En ese momento, enfrentaba problemas de salud relacionados con una hernia y un quiste, que posteriormente derivaron en una peritonitis aguda y septicemia, según consingó 24 Horas.

Su condición requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y mantuvo en alerta a sus cercanos y seguidores.

De hecho, el propio JB The Voice había compartido parte de su difícil proceso en Instagram. Hace una semana publicó un registro desde el hospital, donde dejó una reflexión sobre su lucha: «Luchar por la vida no es fácil».

¿Quién fue JB The Voice?

La Cuarta dio a conocer que antes de lanzarse a la música, Juan Basso trabajó como promotor de eventos en discotecas y relacionador público. Con el paso del tiempo, decidió enfocarse en su faceta artística y comenzó a desarrollar su carrera como cantante.

JB The Voice padecía insuficiencia renal crónica terminal y, según había contado, los médicos llegaron a pronosticar que viviría solamente hasta los 15 años.

Su carrera musical inició durante la década pasada, periodo en el que colaboró con exponentes que fueron parte de los primeros años del género en Chile, entre ellos Shelo A Lo Loko.

Más adelante alcanzó gran popularidad en redes sociales por motivos ajenos a la música. De hecho, protagonizó múltiples polémicas y fue considerado parte del denominado «Torneo de Cell», el cual se compone de otras figuras del internet como René Puente y Papi Micky.

Sin embargo, su trabajo como cantante alcanzó reconocimiento en plataformas musicales. En YouTube su tema más popular superó el millón de visitas: «Aun Recuerdo». Otro tema que destaca dentro de su repertorio es «Chanel».

En tanto, en Instagram tenía más de 76 mil seguidores.

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