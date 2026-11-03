«Fuiste un guerrero»: Conmoción por la muerte de popular cantante urbano chileno a sus 35 años

Una triste noticia golpeó al mundo de la música urbana chilena. Resulta que durante la madrugada de este martes se confirmó la muerte del Juan Basso, conocido como JB The Voice, quien tenía 35 años y enfrentaba una delicada situación de salud.

El hombre permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios desde agosto.

Ante su muerte, diversas personas de su circulo y del mundo de las redes sociales reaccionaron. Entre ellos, Diego González, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

«Me quedo con nuestros momentos alegres amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto», indicó.

La compleja situación que enfrentaba JB The Voice

La situación médica de JB The Voice se había complicado durante los últimos meses. El propio músico compartió algunos detalles de su hospitalización y las intervenciones a las que debió someterse.

Su cuadro comenzó tras una operación de hernia, que posteriormente derivó en una peritonitis aguda y una septicemia. Estas complicaciones lo llevaron a enfrentar múltiples procedimientos quirúrgicos.

A finales de octubre, el cantante publicó un registro audiovisual desde el recinto hospitalario. Esto lo acompañó con una frase que reflejaba el difícil momento que atravesaba: «Luchar por la vida no es fácil».

Meses antes, en agosto, también había entregado detalles sobre la gravedad de su condición. En esa oportunidad, reconoció que estuvo cerca de morir y describió las dificultades que enfrentaba durante su recuperación.

«Estuve a punto de morir, aunque aún nadie sabe si vivo», escribió entonces. Además, contó que sufría intensos dolores y que permanecía conectado a distintos catéteres.

En el ámbito musical, JB The Voice construyó una trayectoria vinculada a la escena urbana nacional por años. Durante su carrera lanzó diversos sencillos que actualmente se encuentran disponibles en plataformas digitales.

Entre sus canciones destacan «Contra la pared», «Duele», «Chanel» y más.

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