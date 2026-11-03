Pitbull en Chile 2027: conoce cómo comprar entradas con descuento para el esperado concierto

Los fanáticos de Pitbull ya pueden prepararse para asegurar su lugar en el próximo concierto del artista en Chile. El cantante estadounidense regresará al país el 11 de febrero de 2027, con un espectáculo programado en el Santander Arena de Santiago.

La preventa comenzará este martes 3 de noviembre, a las 12:00 horas, y ofrecerá un 20% de descuento para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Santander.

En tanto, quienes no puedan acceder a esta instancia tendrán una nueva oportunidad durante la venta general, que arrancará el jueves 5 de noviembre, a las 12:01 horas.

Vale señalar que ambas modalidades estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

El regreso de Pitbull a Chile

El regreso de Mr. Worldwide a territorio nacional quedó agendado para el 11 de febrero de 2027 en el Santander Arena, en Santiago.

El espectáculo será parte de una gira por Latinoamérica que también contempla presentaciones en países Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México.

La noticia generó gran expectación entre sus seguidores, especialmente después de que el propio artista adelantara su regreso al continente durante el Superstar Q&A de Billboard Latin Music Week 2026.

Vale señalar que Pitbull llegará con nuevo material discográfico. El pasado 9 de octubre lanzó «PITCOIN», su decimocuarto álbum de estudio, que reúne un total de 24 canciones.

El proyecto incluye colaboraciones con reconocidos nombres de la música internacional, entre ellos KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Gente de Zona y Jowell & Randy.

De esta manera, el público chileno tendrá una nueva oportunidad de disfrutar en vivo al intérprete de éxitos como «Give Me Everything», «Timber» y «I Know You Want Me», quien promete llevar toda su energía al escenario del Santander Arena.

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