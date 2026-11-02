La justicia tomó una decisión con Ivette Vergara tras detención por manejar a exceso de velocidad

Ivette Vergara conoció la resolución judicial tras la investigación que comenzó en agosto, cuando Carabineros la detuvo por una presunta conducción temeraria.

El pasado lunes 26 de octubre, la periodista enfrentó una audiencia en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En la instancia, el tribunal determinó suspender condicionalmente el procedimiento por un año, pero fijó tres requisitos que deberá cumplir durante ese periodo.

De acuerdo con lo consignado por ADN.cl, una de las medidas contempla la suspensión de su licencia de conducir durante seis meses.

A esta condición se suman otras dos obligaciones: establecer un domicilio para efectos del procedimiento judicial y realizar una donación equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM), lo que equivale a $72.151, según lo informado durante la audiencia.

El caso de Ivette Vergara

El caso se remonta al 16 de agosto, cuando personal de Carabineros fiscalizó a la periodista en la autopista Costanera Norte. Específicamente a la altura del sector Lo Curro, en Vitacura.

Según los antecedentes policiales, Ivette Vergara habría circulado a 161 kilómetros por hora en un tramo donde el límite permitido era de 100 km/h. El episodio terminó con su formalización por el delito de conducción temeraria al día siguiente.

En aquella oportunidad, su abogado, Pablo Aqueveque, manifestó reparos respecto de la velocidad que registró el radar y aseguró que su representada no creía haber alcanzado los 161 km/h.

Además, el representante legal contó que la propia periodista le había relatado que otros dos vehículos la adelantaron mientras circulaban a gran velocidad.

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