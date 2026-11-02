«La acusa su mamá de haberle quitado el pololo»: Exchica reality en el centro de atención

Recientemente, la exchica reality Angie Jibaja quedó en el centro de atención. Esto después de que se dio a conocer que su madre la estaría acusando de involucrarse con su pareja.

Los antecedentes del supuesto conflicto fueron expuestos por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien contó que recibió varios mensajes después de la aparición de la modelo peruana en el programa de Chilevisión, Primer Plano.

«El tema es que después de que ella salió en Primer Plano, me escribieron varias personas para decirme que había un problema familiar», indicó la comunicadora.

Luego, entregó detalles sobre la acusación que enfrentaría Angie Jibaja. «Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo», reveló.

Cecilia Gutiérrez también recordó que la exchica reality llegó al estelar de CHV acompañada de un hombre.

«Ella estaba en Primer Plano con un caballero, o sea, no tan mayor, pero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que efectivamente era la pareja de su mamá, que al parecer ahora es pareja de Angie», sostuvo.

Frente a estas versiones, la modelo decidió responder públicamente. Durante una conversación con el espacio peruano Amor y Fuego, negó cualquier vínculo sentimental con el hombre y descartó las acusaciones de su madre.

«Todo eso es mentira, qué mala es la gente. Se tratan de chismes malintencionados», aseguró en dicha ocasión.

Amigo de Angie Jibaja alza la voz

La controversia volvió a instalarse luego de que Giancarlo Cossio, productor peruano y cercano a Angie Jibaja, abordara el enfrentamiento en su podcast Nadie Sabe.

En esta ocasión, sus declaraciones surgieron a raíz de los cuestionamientos de Maggie Liza sobre quién debía hacerse cargo del alojamiento de su hija. Esto ocurrió después de que se conociera que la modelo había sido desalojada del hotel donde se encontraba hospedada.

El amigo de Angie Jibaja no ocultó su molestia y cuestionó que la madre de su amiga pusiera el foco en el pago de la habitación, en lugar de averiguar los motivos que llevaron al establecimiento a pedirle que se retirara.

«En vez de preocuparse si yo pagué o no el hotel, llame o vaya y averigüe por qué sacaron a su hija del hotel en vez de quererse hacer la payasa porque a usted le gusta facturar y vive de eso», manifestó.

Pero el productor también se refirió directamente a los comentarios que Maggie Liza habría hecho sobre su hija.

«Ha hablado tanta estupidez de su hija, hasta que se ha metido con su marido. ¿Quiere que siga? Porque yo tengo todas las conversaciones de todo lo que usted habla», sentenció.

Es importante recordar que Angie Jibaja ha alcanzado gran popularidad en Chile por sus pasos en realities como «Doble Tentación» y «Pareja Perfecta».

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