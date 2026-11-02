«Una de las experiencias más difíciles…»: Pareja de Alexis Sánchez reveló doloroso episodio de su pasado

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánches recurrió a sus redes sociales para sincerarse sobre un episodio que marcó un antes y un después en su vida.

En concreto, la modelo rusa recordó el difícil momento en que tuvo que abandonar el patinaje sobre hielo, disciplina que practicó durante nueve años y en la que esperaba llegar a competir en unos Juegos Olímpicos.

La joven realizó la confesión a través de sus historias de Instagram, mientras asistía a una competencia de patinaje en Montreal, Canadá, ciudad donde actualmente juega el delantero chileno.

De este modo, la pareja de Alexis Sánchez recordó la importancia que tenía este deporte durante su juventud.

«Practiqué este deporte durante 9 años y fue una parte enorme de mi vida. Vivía por y para este deporte, y mi sueño era competir en los Juegos Olímpicos. Pero, lamentablemente, tuve que poner fin a mi carrera justo en su mejor momento», contó Alexandra Litvinova.

Además, reveló que este mes se cumplen diez años desde su última vez sobre el hielo. Una fecha que la llevó a recordar una pérdida que, según reconoció, todavía le provoca tristeza.

«Este mes se cumplen 10 años desde la última vez que pisé el hielo. Y durante todos estos años he llevado un dolor muy profundo dentro de mí por haber tenido que dejar lo que más amaba en la vida», señaló la joven.

Alexandra Litvinova se sincera

La pareja de Alexis Sánchez contó que sus exigentes jornadas de entrenamiento comenzaron a afectar su salud cardíaca, situación que puso en riesgo la continuidad de su carrera.

«Tuve que dejarlo por problemas de salud. Entrenaba demasiado y, con el tiempo, empecé a tener problemas cardíacos. Había sido seleccionada para formar parte del equipo nacional de mi país y me exigieron someterme a una operación de corazón. Me dijeron que, sin esa operación, no podría competir representando a mi país», mencionó.

Sin embargo, la intervención quirúrgica no tuvo el resultado esperado para Alexandra Litvinova.

«Desafortunadamente, la operación no salió bien y, después de ella, esos mismos médicos nunca más volvieron a darme el alta para competir. Fue una prohibición de por vida. Fue un golpe emocional enorme para mí y una de las experiencias más difíciles que he tenido que afrontar», contó.

Pese a lo ocurrido, la modelo aseguró que hoy atraviesa un gran momento en su vida. No obstante, reconoció que alcanzar la felicidad en el presente no significa haber dejado atrás por completo aquella experiencia.

«Soy feliz con la vida que tengo ahora. Feliz de haber encontrado otra profesión, de tener mi propia familia y de estar viviendo una etapa completamente diferente de mi vida. Pero hay cosas que nunca terminan de irse. Es una historia sin cerrar, un sueño que se quedó a medias y esa espinita que todavía sigue ahí, en algún lugar del pecho», finalizó Alexandra Alexandra Litvinova.

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