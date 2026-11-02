«Nos separamos y la vida sigue»: Famosa pareja chilena firmó finalmente su divorcio

Después de varios años de separación, Cristián de la Fuente y Angélica Castro conretaron el proceso legal para poner fin a su matrimonio.

El actor confirmó que ambos lograron un acuerdo luego de conversar directamente, dejando de lado las dificultades que habían surgido durante las negociaciones.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro concretaron su divorcio

En conversación con LUN, Cristián de la Fuente reconoció que el trámite no había sido sencillo y que la participación de los abogados terminó complicando un entendimiento que inicialmente parecía más cercano.

«Los procesos de divorcio son largos, no son algo fácil y creo que hay que tenerles paciencia», comentó.

Sin embargo, hubo un motivo que lo llevó a tomar la iniciativa y buscar una solución por cuenta propia.

«Cuando me di cuenta de que estaba saliendo en todas partes, que se estaban diciendo cosas que no eran y que además se le estaba haciendo daño a Laura, porque la estaban metiendo en un baile que no tenía nada que ver, agarré el teléfono y llamé a Angélica», recordó.

El contacto permitió que ambos retomaran el diálogo y encontraran una salida. «Hablamos y pensamos que dos personas que estuvieron juntas tantos años, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en tantas cosas, cómo no iban a poder hacerlo en la última», expresó.

Cabe recordar que la ruptura de la pareja se hizo pública en 2022, luego de que el actor fuera fotografiado besando a otra mujer en un bar de México.

Ahora, con este nuevo escenario, Cristián de la Fuente aseguró que enfrenta el cierre de esta etapa con tranquilidad.

«Aquí no ha muerto nadie. Nos separamos y la vida sigue», sostuvo.

Finalmente, el actor se refirió al vínculo que deberán conservar en adelante. Según explicó, ambos tendrán que mantener una relación cordial para acompañar los próximos acontecimientos importantes en la vida de Laura. Su intención es que puedan compartir esas instancias familiares, incluso con sus parejas.

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