Gala Caldirola y Mauricio Pinilla se reencontraron y en redes sociales no lo podían creer: «Mi flaquita…»

Recientemente, Gala Caldirola y Mauricio Pinilla llamaron la atención en redes sociales por aparecer juntos en redes sociales. De este modo, la expareja mostrsó la buena relación que mantienen actualmente.

El registro llega después de un complejo periodo sentimental para la española. Durante los últimos meses, su nombre estuvo en el centro de la conversación por su mediática separación de Luis Jiménez, quien le fue infiel con su exesposa Cote López.

Tras hacerse pública la ruptura, Gala Caldirola recibió numerosas muestras de apoyo. Entre quienes reaccionaron estuvo precisamente Mauricio Pinilla.

Ahora, ambos volvieron a aparecer juntos en Instagram. En las imágenes se les ve compartiendo una cena en un restaurante, entre risas y bromas. El exfutbolista estaba cantando y al final le dijo: «Depílate».

La española también aprovechó la instancia para recordar la comentada imitación de Miguel Bosé que realizó Pinilla en el programa «Fiebre de Canto», presentación que generó una ola de memes y comentarios en redes sociales.

«Miguel Bosé no era nadie», escribió en la descripción. .

Luego experesó: «¡Hay cariños genuinos! Y quién diría que al final terminaríamos siendo grandes amigos. ¿Por qué cantantes, cómo se lo decimos? Jajajá. ¡Vamos por la risoterapia!», agregó.

Frente a esto, Mauricio Pinilla reaccionó con un cariñoso comentario dirigido a su expareja. «Te adoro mi flaquita peluda», comentó.

La influencer respondió siguiendo el tono de la conversación: «Ataque de risa activado jajajá», cerrando así el divertido intercambio entre ambos.

Las reacciones que dejó el reencuetro de Gala y Pinilla

Como era de esperarse la publicación compartida por Gala generó múltiples reacciones en rede sociales.

«Tal para cual»; «que linda energía»; «Me gusta esta amistad, creo que ella le puede sumar mucho de manera positiva a él»; «Está Gala se pasa …. ! Y ni hablar del pastel»; «Pinilla quitandole la novia al mago , no importa cuando leas esto», fueron solo algunos de los comentrios que dejaron usuarios de redes sociales.

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