«No se me hace grata…»: Figura de TV lapida a Fran García-Huidobro y expone inédito episodio

Recientemente, Camila Nash lanzó duros cuestionamientos a Fran García-Huidobro. durante participación en el espacio digital Juzgamos y nos funamos.

La exchica reality comenzó refiriéndose a la presencia de la animadora en pantalla, dejando en evidencia que no es de su agrado.

«Ver a esa mujer en televisión es un desagrado, es un desagrado. Siempre está enojada, habla, habla, habla, habla», indicó.

«Todos hablamos harto, por eso trabajamos en la tele, porque somos unos egocéntricos desquiciados, pero esa…», indicó.

Además, indicó: «Qué difícil estar en ese panel», haciendo referencia al programa Plan Perfecto. Incluso mencionó que a Antonella Ríos no le dan la palabra para intervenir.

En este sentido, indicó: «No se me hace grata ni en persona, ni en la pantalla y menos como compañera de trabajo. Se me hace una mujer súper perseguida».

Además, Camila Nash, quien al igual que Fran García-Huidobro es expareja del animador Julio César Rodríguez reveló que habría vivido un incómodo momento junto a ella en el reality de Mega, «El Internado».

Camila Nash recuerda episodio con Fran García-Huidobro

De acuerdo con su versión, el incómodo momento ocurrió después de un cara a cara. Camila Nash contó que, mientras caminaban, intentó adelantarse porque necesitaba ir al baño. Sin embargo, la comunicadora habría intervenido para impedir que pasara delante de ella.

«Nadie va delante mío, yo voy de primera», habría sido la respuesta que recibió en ese momento.

A partir de este recuerdo, Camila Nash volvió a cuestionar la actitud de la animadora y apuntó directamente a lo que considera un exceso de «egocentrismo».

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