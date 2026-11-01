¿Cuáles son los bloques y cómo conseguir entradas?: Conoce acá todo lo que debes saber sobre los shows de la Teletón 2026

A pocos días de una nueva edición de la Teletón 2026, la organización dio a conocer los detalles para obtener entradas gratuitas para los espectáculos que se realizarán en el Teatro Teletón y para el cierre en el Estadio Nacional.

El tradicional evento solidario volverá a reunir a artistas, animadores y al público durante una extensa jornada televisiva. Además, por segundo año consecutivo, el Estadio Nacional recibirá el espectáculo de clausura.

Según informó la organización, el proceso de canje comenzará el lunes 2 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, mediante la plataforma Punto Ticket. Los tickets serán personales e intransferibles, por lo que no podrán cederse a otra persona.

Para acceder a ellos, los interesados deberán ingresar al sitio web de la ticketera y contar con una cuenta activa. Quienes aún no estén registrados tendrán que crear un perfil con su nombre, RUT y contraseña.

Cada usuario podrá obtener un máximo de dos entradas, y cada e-ticket permitirá el ingreso de una sola persona. Por ejemplo, si un grupo de cuatro personas quiere asistir, dos integrantes deberán realizar el registro y solicitar dos tickets cada uno.

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Las personas deberán seleccionar el bloque al que desean asistir, considerando el horario y la programación de cada segmento. Para las actividades en el Teatro Teletón, estarán disponibles los siguientes horarios:

Noche: viernes 6, de 23:00 a 02:00 horas.

Trasnoche: sábado, de 02:00 a 08:00 horas.

Mañana familiar: sábado, de 08:00 a 13:30 horas.

Sábado por la tarde: de 13:30 a 17:00 horas.

Cierre del Teatro Teletón: sábado, de 17:00 a 21:00 horas.

En el caso del cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional, programado para las 22:00 horas, los interesados deberán seleccionar el evento correspondiente en Punto Ticket y solicitar sus entradas.

La jornada final contará con una variada programación musical. Entre los artistas anunciados figuran Princesa Alba, SINAKA, Bacilos, Tito El Bambino, Leo Rey, Santaferia, Alanys Lagos y Pablito Pesadilla, quien se presentará junto a invitados del género urbano.

El espectáculo también incluirá al mago Jean Paul Olhaberry y al imitador Stefan Kramer, entre otros participantes.

Para esta edición, el Estadio Nacional tendrá el escenario instalado en el sector sur. El recinto contará con distintos espacios para el público: Cancha Frontal Pacífico, Cancha Frontal Andes, Cancha General, Tribuna Andes, Tribuna Pacífico, Pacífico Lateral Norte y Galería Norte.

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