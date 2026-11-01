«Chú… Leo Rey»: Leo Rey dejó un insólito momento en la Expo Quillota recordando su último viral

Leo Rey sacó carcajadas durante su presentación en la Expo Quillota, luego de protagonizar un particular intercambio con el público que recordó la polémica que mantiene con su excompañero de La Noche, Alexítico.

Todo ocurrió cuando alguien le llevó un helado al escenario. Al recibirlo, el cantante miró el producto y consultó a los asistentes: “¿Un helado?”.

La situación continuó entre risas, cuando el intérprete agregó: “¿Qué hago con él?”. Desde el público, respondieron directamente: “Chúpalo”.

La escena hizo recordar el viral “Chúpalo Alexítico”, frase que lanzó en Fiestas Patrias y que se viralizó en medio del conflicto que protagonizan ambos.

El momento viral de Leo Rey

Fue ahí cuando el cantante fue más allá y le dijo al público: «Ustedes podrían decirme: ‘chúpalo Leo Rey‘», cántico que empezó a corear la gente presente en el evento.

El registro del episodio se compartió en las redes sociales de Mega, donde destacaron la reacción del cantante y la respuesta que recibió de los asistentes. La publicación acompañó las imágenes con el mensaje: “La picardía no podía faltar!”, además de señalar que Leo Rey “sacó carcajadas entre el público” con uno de sus comentarios durante el espectáculo.

Sin embargo, el momento también evocó un episodio anterior que involucró directamente a Alexítico.

En aquella ocasión, el músico apareció comiendo un helado durante una entrevista en Primer Plano, en la que abordó los mensajes de odio y las amenazas que, según relató, habían recibido él y su familia.

La situación llamó la atención de Leo Rey, quien reaccionó al video con una frase que rápidamente generó repercusiones: “Deja limpio el palito del helado”.

El comentario superó los 51 mil “Me gusta” y volvió a instalar la controversia entre los antiguos integrantes de La Noche.

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