«Ha sufrido un colapso nervioso (…) su equipo son una mier… de compañeros»: Revelan complejo presente de panelista de TV tras críticas en redes

Isidora Gaete, panelista de Alfombra Roja de Canal 13, atraviesa días complicados luego de quedar en el centro de una polémica por sus polémicos comentarios sobre los adultos que juegan y coleccionan cartas Pokémon, o juegos de la franquicia.

La influencer lanzó burlescos comentarios sobre los adultos fanáticos de Pokémon, y recibió numerosas críticas en redes sociales. En medio de las repercusiones, Sergio Rojas abordó su situación en el programa Que te lo digo y aseguró que la joven habría sufrido un colapso nervioso debido a los comentarios en su contra.

“Entiendo que Isidora Gaete no se presentó porque estaría muy afectada debido al hate que ha recibido. Isidora Gaete ha sufrido un colapso nervioso y les quiero decir a todo su equipo que son una mierda de compañeros”, expresó Rojas.

Revelan complejo presente de panelista de TV tras críticas en redes

El comunicador también criticó que ninguna de las figuras de Alfombra Roja se habría acercado a la panelista para ofrecerle apoyo durante este difícil momento.

“¿Cómo es posible que nadie haya sido capaz de llamar a su compañera? Para saber cómo está. Está bien, es un lugar de trabajo pero también se llama empatía al conversar con una compañera que lo está pasando mal. Isidora está recién empezando en esto de la televisión, obvio que necesita consejos, contención, amistad, etc”, comentó.

Finalmente, el conductor de Que te lo digo volvió a cuestionar la falta de respaldo que, según su versión, habría enfrentado Isidora Gaete tras las críticas recibidas en redes sociales.

Sergio Rojas calificó lo ocurrido como “una canallada brutal que una joven que acusa sentirse sobrepasada por los medios de comunicación y también de las redes, luego de eso ninguno de sus compañeros sea capaz de tomar contacto, de preguntar cómo está y de darle un abrazo, y perdónenme pero por eso les va como les va, porque no son un equipo”.

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