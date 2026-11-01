En vivo y entre lágrimas: Destacado programa de entretención de TV se despidió de las pantallas en su último capítulo

El programa Noche de Suerte tuvo su última emisión este viernes en las pantallas de TV+, poniendo fin a una etapa de más de un año en la programación del canal.

El espacio se despidió el mismo día que el programa de farándula Sígueme, cuyos integrantes ya habían adelantado el fin del espacio.

En el caso de Noche de Suerte, la despedida ocurrió pasada la medianoche. En ese momento, los panelistas y su conductor, Joaquín Zim Guzmán, conocido como Zim, tomaron la palabra para agradecer al equipo y a quienes los acompañaron durante el tiempo que estuvieron al aire.

Se despidieron entre lágrimas

La primera en compartir sus sentimientos fue Camila Andrade. En su despedida, expresó: “A todos, muchas gracias. Yo llegué siempre en buena onda, en buena ley, con pocas expectativas, pero me voy con la expectativa súper alta porque el equipo humano que hay acá y lo que logramos fue increíble”.

“Gracias a ustedes, de verdad, gracias a cada uno por haberme entregado su cariño, su buena onda, su talento. Y me voy con el corazón súper lleno. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar pronto, porque la vida es así, un pañuelo y la televisión aún más, así que un beso”, agregó la comunicadora.

Más tarde, Marion de Giorgis agradeció: “Gracias a todos por su generosidad, su cariño, su entrega, a todo el equipo que hay detrás de cámara, y por supuesto la gente en su casa. Gracias a todos por el cariño en sus redes sociales”, señaló.

Por su parte, Andrés Baile comentó: “Los quiero mucho y nos vamos a volver a encontrar porque este condominio tiene muy pocas casas. Muchas gracias”, comentó.

El momento más emotivo llegó con las palabras de Zim, quien anunció: “Yo también dejo mi vida televisiva por largo rato, luego de dos años. Partimos en Zona latina y terminamos acá. Y quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos vieron. Y como siempre lo dije, si es que alguien en la noche se sintió acompañado, mi misión fue cumplida”.

“De todo corazón logré conocer un grupo humano y es tan injusto que cuando el grupo humano es el exacto que necesitaba encontrar, se tiene que acabar. Pero los tiempos son así. Nunca me había tocado llorar en pantalla. No me arrepiento tampoco. Pero solo quiero decir que muchas gracias a los que nos acompañaron porque al final hemos hablado de todos los que han pasado por aquí, pero ustedes son todo”, concluyó.

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