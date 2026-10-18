«Tremendo espectáculo»: Don Francisco anunció todos los artistas, comunicadores, personajes del espectáculo y los bloques que tendrá la Teletón 2026

Don Francisco sorprendió al entregar detalles de la programación de la próxima Teletón 2026, que tendrá lugar el 6 y 7 de noviembre. El lider de la cruzada solidaria visitó el matinal Mucho Gusto, donde dio a conocer parte de los artistas y rostros que participarán en el evento.

Con sus apuntes en mano, explicó cómo se distribuirán los distintos bloques del evento y adelantó algunos de los shows que podrán ver durante las «27 horas de amor«.

“Quería contarles un poquitito del programa si quieren, me dieron todas las tarjetas (…) Hay que decir que estamos haciendo 48 años de la Teletón”, comentó, destacando también la creación del Día de la Teletón en Chile.

Don Francisco reveló información de cada bloque de la Teletón

Según explicó Don Francisco, la transmisión comenzará con una obertura que contará con la participación del niño embajador, Iaán Calderón, y con la participación de Pandora y Sinaka.

El segundo bloque reunirá a varias figuras del espectáculo, la televisión y los realities, aunque no especificó exactamente qué harán. Entre los nombres que mencionó el animador destacan Yamila Reyna, Antonella Henríquez, Cony Capelli, Melina Noto, Daniela Aránguiz, Cata Vallejos y Tanza Varela.

La cuota de humor estará a cargo de Los Atletas de la Risa, Melón y Melame y los Blondon Boys, quienes tendrán su espacio para hacer reír al público.

Otro de los momentos que adelantó será un desfile con conocidos rostros. Ante la consulta de Karen Doggenweiler sobre su participación, Don Francisco confirmó que compartirá el bloque con Mayte Rodríguez, Gustavo Huerta, Jean Philippe Cretton, Pops, Yann Yvin, Gissella Gallardo, Jendelyn Núñez y Rodrigo Díaz, entre otros invitados.

Luego, adelantó lo siguiente: “Bloque cuatro con Luciano Pereyra, humorista, fútbol con los capitanes de Chile Iván Zamorano y Claudio Bravo”.

Para el cierre de la cruzada solidaria, Don Francisco anunció una combinación de historias inspiradoras en el teatro y un espectáculo musical en el Estadio Nacional, como se ha hecho históricamente.

Allí se presentarán Bacilos, Alanys Lagos, Tomo como Rey, Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Julianno Sosa, Marcianeke, Polimá Westcoast, Leo Rey y Tito el Bambino.

Por último, en el cierre de la Teletón también estarán el mago Jean Paul Olhaberry y el humorista Stefan Kramer. Sobre lo anunciado, Don Francisco remató con una breve frase: “Tremendo espectáculo”.

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