Alexítico rompe el silencio: «No es fácil soportar el acoso de una persona y muchas también que se suman por las redes, que amenazan de muerte…»

Alexítico se refirió a la polémica que mantiene con su excompañero de La Noche, Leo Rey, durante el más reciente capítulo de Primer Plano, donde habló sobre las amenazas que ha recibido a través de redes sociales.

El conflicto entre ambos músicos volvió a generar repercusiones luego de la polémica frase que lanzó Leo Rey contra Alexis Morales, nombre real de Alexítico, durante su presentación en la fonda del Parque O’Higgins.

Hace algunos días, además, se confirmó que el músico presentó una querella contra su antiguo compañero por el delito de injurias graves con publicidad.

Alexítico se refirió a su disputa con Leo Rey

Durante el programa de Chilevisión, el músico conversó con el periodista Miguel Acuña y explicó al respecto:

“Lo bueno de esto es que uno tiene el apoyo familiar, es súper importante contar con el apoyo familiar en este tipo de situaciones, porque no es fácil tampoco soportar el acoso de una persona y muchas personas también que se suman por las redes sociales, que no se miden, amenazan de muerte, hay de todo”, expresó.

En el espacio televisivo también exhibieron algunos de los mensajes intimidatorios que ha recibido Morales. Entre ellos, aparecían amenazas contra su vivienda y su familia, con advertencias de que podían ir a “reventarle la casa” y “moler a balazos”.

Frente a estos hechos, Alexítico aseguró que acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido: “Yo hice la denuncia como corresponde en Fiscalía. Y, bueno, estoy a la espera de que haya algún resultado, que hagan algún tipo de peritaje, no sé, que descubran qué persona enferma está haciendo ese tipo de cosas”, señaló.

“El bullying es así, el acoso es así. O sea, no te preguntan si es gracioso, si no (…) Al principio es una broma, sí puede ser como una broma (…) Pero hay gente que realmente se lo toma bastante en serio, como te decía recién, y ataca por redes sociales y te tratan de alguna manera socavar la autoestima”.

En esa misma línea, agregó: “Es broma para todos y para el afectado realmente es horrible. Eso lamentablemente nos pasó a nosotros en carne y hueso (…) Y de la nada gratuitamente vienen los ataques”.

Las repercusiones del conflicto

Consultado sobre si teme que las amenazas puedan concretarse, el músico reconoció que la situación también lo llevó a tomar precauciones con sus cercanos.

“Obvio, sí, de hecho estuve hablando con gente acá, los vecinos, que estuvieran muy atentos, porque las amenazas de muerte pueden ser por redes sociales, pero también pueden ser ciertas, así que uno nunca sabe”, afirmó.

Respecto a la querella que presentó contra Leo Rey, Alexítico evitó entregar mayores antecedentes y sostuvo que “no puedo hacer ningún comentario del tema hasta que se procese”.

Sin embargo, también reveló que la controversia afectó a su hijo Gabriel, actual vocalista de La Noche: “estuvo mucho tiempo después de las Fiestas Patrias no quería salir, porque tenía ese miedo de que la gente le podía gritar cosas”, contó sobre la experiencia de su hijo.

Finalmente, Alexítico aseguró: “A mí me da lo mismo, cuántas veces me ha pasado, como cinco veces. En Dichato me hicieron bolsa, después otra vez y después otra vez, hasta me da risa”, sentenció.

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