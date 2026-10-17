Fran García-Huidobro en Primer Plano: «Perdí la cuenta de cuántos años llevamos rogándole que se haga cargo (…) no das el ancho como padre»

Fran García-Huidobro expresó en vivo toda su furia contra Mauricio Israel luego de que el periodista no cumpliera con el pago de la pensión de alimentos de sus hijos, Alexander y Sara Israel.

La situación se abordó durante una nueva edición de Primer Plano, donde Alexander volvió a recurrir a la televisión, apareciendo como invitado al programa, para pedir públicamente que su padre se hiciera responsable de sus obligaciones económicas.

Fran García-Huidobro sin piedad contra Mauricio Israel

Ante este escenario, la conductora del programa de Chilevisión manifestó su indignación: “Perdí la cuenta de cuántos años llevamos rogándole a Mauricio Israel que se haga cargo como padre”, señaló Fran García-Huidobro durante la transmisión.

En esa misma línea, la animadora cuestionó que Alexander tuviera que exponer su situación familiar en televisión para exigir una respuesta de su padre: “tenga que venir su hijo a la televisión es porque no le queda de otra. Mauricio, si te sorprende, es porque, nuevamente, no das el ancho como padre”, afirmó.

Por otra parte, la conductora también se refirió a los comentarios que Mauricio Israel habría realizado sobre su rol como madre y su relación con su expareja, Julio César Rodríguez.

Frente a esas declaraciones, Fran García-Huidobro decidió responder con todo. La animadora defendió la relación del menor con su padre y cuestionó nuevamente a Mauricio Israel:

“Si te vas a meter con mi hijo de nuevo, cuando veas a mi hijo suplicando por la presencia de sus padres, ahí podrás hablar. Mi hijo es tremendo afortunado, ojalá tu hijo tuviera un padre como Julio César Rodríguez”, concluyó la conductora de Primer Plano.

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