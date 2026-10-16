Festival Bamba 2026: RadioActiva, Rock&Pop y FMDOS transmitirán en vivo desde el Parque O’Higgins

El próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre se vivirá el Festival Bamba 2026 y Rock&Pop, FMDOS y RadioActiva somos las radios oficiales y contaremos con transmisiones en vivo desde el Parque O’Higgins durante el próximo fin de semana.

La cobertura comenzará el sábado 24 de octubre con tres reconocidas voces de las emisoras. Por RadioActiva estará Lucho Hernández, mientras que Maca Hansen representará a Rock&Pop y Elvira Cristi hará lo propio por FMDOS.

La programación continuará el domingo 25 de octubre con una nueva jornada de transmisiones. Víctor Aranda llegará en representación de RadioActiva, Tania Belén estará al aire por FMDOS y Kevin Felgueiras será el encargado de acompañar a los auditores de Rock&Pop.

De esta manera, las tres emisoras buscarán acercar el festival a sigan sus transmisiones, con los detalles de una de las grandes citas musicales del fin de semana.

Festival Bamba 2026: música y cultura latinoamericana

El Festival Bamba tendrá lugar el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins. La propuesta combina música, gastronomía y cultura latinoamericana, con artistas de distintos países y estilos.

Entre los principales nombres del cartel destacan Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives, Bomba Estéreo y Orishas. La programación también incluye a figuras nacionales como Los Vásquez y Álvaro Henríquez junto a Los Petinellis.

A ellos se suman artistas internacionales como Jovanotti, Ráfaga, Conociendo Rusia y Elena Rose, además de Los Pericos, Coti, iLe y Gale. El festival también contempla propuestas emergentes como Çantamarta, Seamoon, Aurabae, Paloma Murphy y Catalina y las Bordonas de Oro.

Con esta diversidad de sonidos, el Festival Bamba busca reunir al público en torno al rock, el pop y los ritmos bailables, entre otras expresiones musicales de la región.

Las entradas para el Festival Bamba 2026 están disponibles a través de Ticketmaster. Además, quienes sintonicen Rock&Pop, FMDOS y RadioActiva podrán acompañar la cobertura en vivo durante ambas jornadas.

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