Iván Torres regresó a TVN tras meses de ausencia: hubo un detalles que no pasó desapercibido

Después de tres meses alejado de las pantallas, este viernes Iván Torres regresó a «Buenos días a todos», el matinal de TVN, donde habló abiertamente sobre el delicado proceso de salud que enfrentó durante los últimos meses.

En sus primeras palabras, el profesional se mostró optimista frente a su evolución y bromeó sobre su estado actual. «Aquí estoy, respirando todavía, mejorando», indicó en el espacio conducido por Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez.

El regreso de Iván Torres

Aunque reconoció que todavía no se recupera por completo, destacó los avances que ha conseguido. «En general, estoy bastante bien, bastante mejor. Un poquito cansado, todavía tengo anemia, pero en general vamos para arriba», expresó.

Uno de los detalles que llamó la atención tras su regreso fue que perdió 15 kilos. De hecho, Iván Torres reveló que recibió preguntas sobre si se había sometido a algún procedimiento para bajar de peso.

Sin embargo, su baja de peso estuvo relacionada con las complicaciones que sufrió después de una operación.

«Yo me operé, algo muy normal. Un día sábado me operé y el domingo ya estaba en mi casa, pero en la semana empecé con fiebre y ahí estuvo mi problema: me agarré una bacteria que me trajo graves consecuencias y ahora estoy recuperándome bastante bien», aseguró Iván Torres.

El problema derivó en un proceso especialmente doloroso, que puso a prueba su resistencia física.

«Estuve con muchos problemas internos, he superado la mayoría de ellos, todavía tengo algunos detallitos, pero voy bastante bien. La sufrí, la pasé mal, con dolores espantosos», indicó el meteorólogo de TVN.

El profesional también dio a conocer que tuvo que ser internado en una clínica en cuatro oportunidades durante estos meses.

Aunque todavía enfrenta algunas molestias, su regreso a TVN representa un nuevo paso en el proceso para retomar sus actividades habituales.

Recordemos prolongada ausencia también le impidió estar presente en un fenómeno meteorológico que generó sorpresa en Santiago durante los últimos días: las intensas lluvias acompañadas de granizos.

Para Iván Torres perderse un episodio de estas características fue frustrante. De hecho, lo comparó con perderse un Mundial de fútbol.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google