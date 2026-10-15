¿Qué pasa con Iván Torres?: Revelan la verdad detrás de su larga ausencia en TVN y cuándo regresaría a las pantallas

Desde hace un tiempo que existe incertidumbre entre los televidentes por Iván Torres, meteorólogo de TVN que lleva tres meses alejado de la televisión.

Y recientemente, se dio a conocer que el regreso del profesional a la pantalla chica estaría por llegar.

¿Qué se sabe de Iván Torres?

La ausencia del meteorólogo de TVN comenzó a generar interrogantes en julio, cuando se conoció que había iniciado una licencia médica.

Y durante este jueves 15 de octubre, el portal El Filtrador entregó nuevos antecedentes sobre lo que habría enfrentado el rostro de televisión.

Según el medio, Iván Torres habría sufrido una «prostatitis que se complicó por infecciones intrahospitalarias».

De acuerdo con la Clínica Mayo, la prostatitis corresponde a una inflamación de la glándula prostática. Esta afección puede provocar molestias o dificultades al orinar, además de dolor en la ingle, la zona pélvica y los genitales.

El mismo medio detalló que las complicaciones por las infecciones habrían prolongado considerablemente la recuperación del meteorólogo. Además, se dio a conocer que Iván Torres habría bajado cerca de 10 kilos durante este periodo.

¿Cuándo regresa?

Pese a las dificultades que habría enfrentado durante estos meses, el panorama para Iván Torres sería más alentador.

Según El Filtrador, el meteorólogo se encontraría mucho mejor de salud y tendría previsto volver a TVN a mediados de la próxima semana.

De este modo, su reincorporación podría coincidir con el posible regreso de las lluvias a la Región Metropolitana. Sin embargo, el regreso no sería de inmediato a su rutina habitual.

De acuerdoal medio ya nombrado, Iván Torres retomaría sus labores de manera gradual y trabajaría inicialmente solo media jornada, mientras continúa con su recuperación.

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