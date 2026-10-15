«Estamos caminando hacia un abismo»: Marcelo Lagos lanza preocupante advertencia por el cambio climático en Chile

Recientemente, Marcelo Lagos hizo una advertencia con respecto a la falta de preparación de Chile para enfrentar futuras catástrofes y llamó a tomar medidas urgentes.

En medio de las situaciones que se ha vivido por el cambio climático, el experto conversó con Turno cuestionó la lentitud con la que se ha abordado esta crisis y la expectativa de encontrar soluciones que permitan revertir sus efectos.

«Estamos atrasadísimos y estamos caminando hacia un abismo. Pensamos que va a llegar, no sé, para los que creen en Elon Musk, un botón, una vacuna o algún modelo numérico que nos va a salvar», señaló Marcelo Lagos en diálogo con el medio nombrado.

El geógrago también indicó que las emisiones de dióxido de carbono, el consumo de combustibles fósiles y la generación de basura siguen aumentando. Además, recordó que el país entró en sobregiro ecológico el pasado 7 de mayo, cuando agotó los recursos naturales que le correspondían para todo el año.

El especialista también criticó la falta de compromiso de autoridades frente a esta problemática.

«Más encima, con gobiernos de ultraderecha que no creen en estos temas o no les prestan atención. Por lo tanto, se pueden hacer cosas, pero ya estamos atrasados», señaló Marcelo Lagos.

La advertencia de Marcelo Lagos

Otro de los puntos que preocupan al especialista es la presencia de viviendas y estructuras importantes en zonas de riesgo. A esto se suma la falta de recursos y voluntad política para trasladar a las personas que viven en sectores peligrosos.

«Hay que hacer obras de mitigación estructural sustantivas, y esto implica fortalecer todo lo que son enrocados, evidentemente, decantadores, bosques de mitigación y particularmente soluciones basadas en la naturaleza, porque tienen múltiples beneficios», señaló.

También destacó la importancia de mejorar la planificación territorial.

«Pero, paralelamente, también necesitamos obras de mitigación no estructural. Y eso implica planificación territorial, que en el papel diga que aquí no puedes vivir, que aquí tiene que haber bajas densidades, que hay que fortalecer las áreas verdes. Y, por tanto, eso implica leyes, normas, fiscalización, profesionales éticos y un modelo de desarrollo económico que acompañe eso», indicó Marcelo Lagos.

Asimismo, cuestionó el modelo económico chileno y mencionó como ejemplo los edificios construidos en las dunas de Concón, donde se han registrado socavones.

«Por lo tanto, todos tienen que converger hacia reducir el riesgo, hacia adaptarnos, porque hoy día diseñamos y vivimos, ciertamente, para lo que sabemos. Pero lo que sabemos no nos puede hacer daño. Lo que nos hace daño es todo esto que nadie está viendo», expresó.

Finalmente, advirtió que Chile debe prepararse para fenómenos que superen los registros habituales, especialmente ante el impacto de El Niño y la emergencia climática.

«Porque para lo que sabemos nos preparamos: los caudales que conocemos, las lluvias que conocemos, los vientos que conocemos. Generalmente, todo eso está normado. Pero lo excepcional, el dato anómalo, raro, esa cosa que se exacerba en un contexto de El Niño, en este caso, y la emergencia climática, necesita urgencia en su mirada», señaló.

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