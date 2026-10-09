«Un acumulado de hechos…»: Marcelo Lagos lanzó preocupante advertencia tras aluvión en Las Condes

Durante la mañana de este viernes, el geógrafo Marcelo Lagos estuvo presente en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». En este sentido, explicó que el aluvión no le causó sorpresa.

«Hoy día la sorpresa es la nueva normalidad y por lo tanto ser sorprendido no tiene nada de raro en un contexto de esta desconexión que existe con los procesos de la naturaleza», indicó.

La advertencia de Marcelo Lagos

Marcelo Lagos reconoció que la prioridad inmediata debe estar en atender la emergencia. Sin embargo, llamó a mirar más allá de lo ocurrido y considerar los factores que contribuyen a la acumulación de riesgos.

«Obviamente hoy día, en este minuto el foco está puesto en la gestión y el manejo de la emergencia, pero partamos de la base que lo que estamos viendo hoy día es la punta del iceberg de un acumulado de hechos que en el espacio y tiempo van construyendo exposición, van construyendo riesgo», expresó el profesional.

Finalmente, Lagos cuestionó la presencia de distintas construcciones en sectores que podrían quedar expuestos a fenómenos como el ocurrido en Las Condes.

«Las imágenes son claras: ¿Qué hacen viviendas al fondo de quebradas? ¿Qué hacen hospitales al fondo de quebradas? ¿Qué hacen universidades al fondo de quebradas? Eso revela una forma de pensar», finalizó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google