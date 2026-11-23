Henry Awad, productor, compositor e ingeniero de grabación radicado en Estados Unidos, llamó la atención tras compartir imágenes de una sesión de estudio junto a Karol Sevilla, reconocida actriz y cantante mexicana que alcanzó fama mundial por protagonizar la serie de Disney «Soy Luna».

El encuentro tuvo lugar en las dependencias de Warner Chappell Music, en Los Ángeles, California, y también contó con la participación del productor y compositor Stefano Vieni, quien ha trabajado con artistas como Danna Paola, Reik, Kalimba, Paty Cantú y Armando Manzanero.

La instancia no fue solamente una reunión entre músicos, ya que los participantes aprovecharon la jornada para componer una canción que podría formar parte del próximo disco de la artista mexicana.

«Fue una experiencia muy bacán, la verdad, muy maravillosa. Me invitó Stefano, quien está trabajando con Karol Sevilla como productor general del proyecto. Stefano es un crack en la música. Tiene mucha trayectoria y siempre hemos estado trabajando hace mucho tiempo», mencionó Henry Awad, también conocido como «Henrico Suave».

El chileno también reconoció que la oportunidad lo tomó con emoción y nerviosismo, especialmente por la posibilidad de trabajar con una artista de la trayectoria de Sevilla.

«Compusimos una canción que yo creo que es una de las más de mis canciones favoritas que he creado en mi vida. Ahora se viene pulir más la canción y esperamos que vaya a salir en su próximo álbum y trabajar más junto a ella si es posible», contó.

De Quilicura a la industria musical estadounidense

Henry Awad comenzó a acercarse a la música desde pequeño en Quilicura, donde creció rodeado de familiares vinculados al canto y la iglesia. Aprendió guitarra y luego instaló su primer estudio de grabación en casa.

Con el objetivo de profesionalizar su carrera, decidió trasladarse a Estados Unidos para estudiar producción musical en Los Angeles Recording School. Desde entonces, ha trabajado en distintas áreas de la industria.

Entre sus primeros hitos internacionales destaca «Error Tras Error», de Maga Córdoba, canción que desarrolló junto a Stefano Vieni y que alcanzó el primer lugar de la radio en Ecuador.

También participó en la sexta temporada de «Empire», serie de Fox, donde trabajó como productor musical. «Fue la primera vez que mi trabajo llegaba a esos niveles de trabajar con compañías tan grandes como Fox», mencionó.

Otro capítulo importante de su carrera está ligado a Silent Giant, compañía estadounidense con la que ha participado en más de 60 lanzamientos, principalmente en proyectos de soul y sonidos inspirados en el Motown de las décadas de 1950 y 1960.

En ese camino trabajó en «Chicano Soul Shop», proyecto que marcó el primer lanzamiento musical del actor Danny Trejo.

Fue precisamente durante una grabación con el intérprete de Hollywood que nació su apodo artístico. Awad realizó una llamada como auditor de radio y Trejo comenzó a llamarlo «Henrico Suave», sobrenombre que terminó instalándose en la industria.

A lo largo de su carrera también ha colaborado con Baby Bash, Frankie J y Marty James, compositor vinculado a «Despacito». En ingeniería de grabación, suma trabajos para Snoop Dogg, Paulo Londra, entre otros.

Uno de esos trabajos fue en la canción «TIRANDO ONDA IN LA», del artista brasileño Tubarão Baixada ju to a Snopp Dogg, donde se desempeñó como ingeniero de grabación.

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