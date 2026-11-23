Recientemente, Trini Neira, hija de Pamela Díaz y Manuel Neira dio mucho que hablar en el mundo de las redes sociales.

Resulta que la joven protagonizó un coqueto momento junto a ByKing durante una transmisión en vivo, donde intercambiaron besos y palabras cariñosas.

El registro rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque no es la primera vez que vinculan sentimentalmente a ambos.

Durante un live de este viernes, los jóvenes se mostraron bastante cercanos y, entre bromas, terminaron a los besos. Además, Trini Neira lo tradó de «amor».

¿Quién es ByKing, el joven con quien se besó Trini Neira?

La vida sentimental de Trinidad Neira ha despertado interés en varias ocasiones. Esto ha aumentado desde que terminó su relación con Bastián Muñoz, hijo del vocalista de Noche de Brujas, Kanela.

Desde entonces, la joven también ha comenzado a consolidar su presencia en el mundo digital y de los medios, sumándose como panelista al canal de streaming Once.

Por su parte, ByKing tiene 22 años y es un conocido creadores de contenido que realiza transmisiones en vivo, donde suele compartir con distintas figuras y personalidades de las redes sociales. De hecho, es de los streamers más famosos del país.

Vale señalar que de momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que exista una relación amorosa.

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