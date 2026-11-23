David Toledo trabajó por más de 40 años como vigilante del Metro de Santiago. En este sentido, vivió diversas experiencias.

Incluso, relata varias en su libro Ferrocarril Metropolitano. Además, también conversó del tema en el pódcast Día D.

«Nosotros controlábamos los ingresos, los accesos y toda la gente aceptaba las acciones que realizábamos (…), nos respetaban en ese entonces», recordó sobre cómo era su trabajo.

Además, habló de experiencias paranormales.

El exvigilante explicó que, cuando comenzó a trabajar, todavía no existían cámaras de seguridad en el Metro. Por eso, varios de los acontecimientos que recuerda no cuentan con registros audiovisuales.

Uno de los lugares que mencionó fue Universidad de Santiago, donde, según su testimonio, ocurrían situaciones difíciles de explicar.

«Siempre sale Universidad de Santiago. No solamente ahí, pero se daban vuelta los torniquetes», relató.

La situación habría generado tanto temor entre algunos trabajadores que incluso recurrían a velas para intentar alejar a las supuestas presencias. «A ese extremo se llegaba en ese entonces», recordó.

David Toledo habla de las estaciones de Metro

Durante la conversación, Dani Améstica, conductora de Día D, propuso un particular juego para conocer las impresiones de Toledo sobre distintas estaciones. La dinámica consistía en responder rápidamente y escoger un lugar para cada categoría.

Al momento de identificar la estación que consideraba más perturbadora, el exvigilante apuntó directamente a Universidad de Chile.

En tanto, tras ser consultado por «la que tiene una historia bien oscura y el pasajero común no sabe», contestó «Manuel Montt».

Cuando le preguntaron por «la que acumula más historias de muertes o tragedias» nombró a Santa Lucía, aunque aclaró: «Estoy hablando de aquella época, no actualmente».

Sobre alguna estación relacionada con leyendas urbanas, Toledo reconoció que no tenía una respuesta clara: «No sé cuál podría ser». Distinta fue su elección al hablar de la que teiene «el subterráneo o el sector interno más impresionante», donde destacó a Cal y Canto, aunque señaló: «Ahora no es tanto».

Por otro lado, al referirse a las estaciones que considera injustamente calificadas como «malditas», nombró a Ecuador y Pajaritos. En cambio, cuando tuvo que identificar una que sí merece esa reputación, contestó «Actualmente Cementerios».

La conversación también abordó los lugares más tranquilos del Metro. En esa categoría, el exvigilante se inclinó por Católica y Salvador.

Finalmente, luego de que le pidieron escoger «una sola estación para decir ‘uff, supieran todo lo que pasa ahí'», David Toledo no dudó en volver a Universidad de Chile. «La Chile, hay muchas cosas que pasan en Universidad de Chile», expresó.

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